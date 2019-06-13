社評：美國“印太”的戰略目標是遏制中國

中評社香港6月13日電（評論員 胡志勇）近日，美國代理國防部長沙納漢在新加坡香格里拉對話會演講表示，我們：美國需要與中國競爭，但是競爭不代表有衝突。美國希望基於國際規則下開展競爭。這是美國高層對“印太”戰略最新詮釋，同時也是在當前中美貿易摩擦不斷升級情況下對中國的最新表態。



自1979年中美建交以來，中、美兩國在人文、科技等諸多領域展開了合作，但也存在一些問題。



特朗普上台執政以來，積極推行務實且注重戰略成效的“印太”戰略，強化同盟間海洋合作，以更強硬態勢加快、加深對“印度洋－太平洋”地區的戰略擴展程度，提升印度在新海洋政策中的地位和作用，不斷拓展美國海上戰略利益。以構建“印度洋－太平洋”安全體系為中心，維護美國在全球的領導地位。



美國積極構建“印太”安全體系側重軍事與經濟手段的運用，輔之以價值觀作為整合盟友的重要基礎。



美國對華政策已經從接觸性競爭轉向“遏制”政策，“制衡中國、遏制中國崛起”成為構建“印太”安全體系的主要戰略目標，主要體現在兩個方面。即：在安全上聚焦南海問題，繼續圍繞南海問題展開規則博弈；在經濟上削弱和降低中國“一帶一路”倡議的地緣影響。



2018年8月，美國國務院發表“美國在印太區域的安全合作”情況說明書，明確提出以確保海上與空中自由為主的五大具體目標。以共同打造一個符合美國意志與利益的所謂的自由、開放、包容、法治的“印度洋－太平洋”安全新秩序。11月，《東亞和太平洋聯合地區戰略》正式出台，重點闡述美國在印太地區的三大優先事項，支持基於規則的印太地區秩序，確保印太地區的政治與安全框架能強化東盟的核心地位、且能夠包容美國；加強現有地區聯盟關係，與地區夥伴國一道應對中國對國際秩序的直接挑戰，為夥伴國在自力更生的道路上提供幫助，並加強與包括印度在內的其他國家的安全夥伴關係以平衡中國的影響力。



強調“印太”是美國最關注的地區，也是美國的利益所在。優先加強聯盟與夥伴關係成為美國構建“印太”安全體系的中心任務。重視盟友在與中國競爭中的作用，抵制中國的“一帶一路”及組建美印日澳四方民主國家聯盟成為美國構建“印太”安全體系的兩大方向，以塑造印太地區秩序，維護美國的主導地位，防止地區均勢發生不利於美國的變化。



特朗普政府以強調印度洋和太平洋之間日益密切的整體性聯繫為由，通過強化與印度的戰略合作關係和對印度崛起的支持，積極提升印度作為海上戰略支點的地位，將印度納入美國全球戰略，重視印度地緣優勢強化海上合作，著力構建一個將印度拉入到東亞太平洋事務中來的“兩洋”體系，把美、印兩國打造成為“印度洋－太平洋”地區東、西兩端的“燈塔”。以維護美國在“兩洋”的優勢戰略地位。在牽制中國在印度洋活動的同時，達到維護美國在“兩洋”優勢戰略地位的目標。



阻止中國“一帶一路”倡議借助印度洋的延伸成為美國“印太”戰略的真實意圖。美國積極利用“戰略攪局”和“代理人”避免與中國正面衝突。通過加速整合“聯盟”打造全新體系，利用地區盟友和安全夥伴來制衡中國，以降低與中國正面直接衝突的風險達到遏制中國的戰略目的。



中國對美國借“印度洋－太平洋”之名、行遏制中國之實應保持高度警惕，應盡早做好戰略上的應對準備，防範美國“印太”安全體系對中國在地區安全與經濟合作上的消極影響；深入推進“一帶一路”建設，有步驟、分重點積極布局和不斷完善中國海上戰略支點的建設，不斷拓展中國新的出海口，以有效和可持續保障中國的海上安全。