為何深夜發長文?韓國瑜：擔憂台灣未來

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月11日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜10日深夜在臉書發表“庶民與否不重要，拯救台灣靠你我”，洋洋灑灑寫了1291個字長篇來抒發近期感受。韓國瑜上午受訪時進一步說明，發文內容其實講的是心態，從事政治活動不要忘了基層民眾，內容並沒有批判任何人，只是擔憂台灣未來，希望台灣競爭力不要往後落下來。



國民黨10日公布參加2020初選5位參選人，正式啟動初選，最強戰將之一的韓國瑜當天深夜也在臉書發文寫下1291個字的長篇文章，強調自己是不是庶民不重要，庶民對他而言不是身分，而是一種心態，更要從綠色執政手中，拯救已從亞洲四小龍變成亞洲一條蟲的台灣。



韓國瑜今天上午市政會議結束後接受媒體聯訪時，媒體上前詢問“為什麼會突然寫這篇文章？庶民定義到底是什麼？”



韓國瑜回應，有人說他曾經當過“立法委員”、議員，發文內容其實講的是心態，從事政治活動不要忘了基層民眾，台灣勞工有800萬人，那很多將近500多萬人都是基層庶民的圈子裡，安身立命只為了養家活口。



韓國瑜說，最近只是有一些事情有感而發，而且沒有批判任何人，希望台灣競爭力不要往後落下來，不要亞洲四小龍最後變成亞洲一條蟲，只是非常擔憂台灣的未來，沒有其他意思。



由於高雄昨天下午突然下起一陣豪大雨，今天上午也有部分雨勢，岡山、阿蓮、路竹、永安等地區傳出積淹水的情況，媒體也關切目前處置情形。



韓國瑜表示，積水已經請水利局長去了，有幾個淹水點，盡速把積水排除，周末可能會有非常多豪大雨過來，所以希望整個水利系統跟相關單位都進入待命狀態，怕去年六到八月的大雨再來，市政府這邊已經盡可能做好各種準備。