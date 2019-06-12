快評：大陸發展勢頭不變　台商回流會否糾結？

中評社快評／自特朗普升級貿易戰，對華加徵關稅以來，外資撤出中國大陸時有所聞，台商回流更是熱點。民進黨當局喋喋不休，借機將台商回流當成政績，將回流資金額不斷喊大，有至年底將達5000億新台幣之說。



台商回流實況如何，現在還未到總結的時候。一方面，情勢不斷在變，包括國際形勢與貿易戰形勢，都不斷在變；另方面，中國大陸近日剛發表的經濟數據，包括外貿數據等，都勝過預期，這意味著貿易戰傷不到大陸經濟的筋骨，大陸發展勢頭保持不變，仍在快速增長。



有業者說，台灣代工製造業者將一部分生產線移出中國大陸，說易做難。其一，台灣沒有足夠的土地及人力，更無法保證不缺電；其二，企業短時間內無法複製在中國大陸已有的生態體系，除了人力問題，還有供應鏈；其三，走時不易，以後想再進去將更難，大陸市場不是能予取予求，隨意進出的。



其實，不只是台商，凡想撤出中國大陸的外資，都面對相同的問題。它們的困擾還有這些：特朗普一方面宣稱，中國已被摧毀，將不得不與美達成協議；一方面又說美國失去了競爭優勢，在與中國的貿易戰中處於不利地位。從特朗普信口開河的大嘴巴裡，沒人知道中美貿易戰的下一步，也不知他的關稅大捧還要打向哪個國家。



此外，它們還需面對中國繼續崛起的現實。近日與特朗普通話的美國前總統卡特預言，中國大陸有望幾年內成為經濟上的頭號超級大國。新加坡總理李顯龍5月31日在“香格里拉對話”會上說，各國必須要接受中國繼續壯大的事實，中國領導人較去年更有信心。



美國破壞貿易規則的行為的確給中國大陸、也包括美國自身在內的國際市場帶來一些干擾，但企業最終還是會根據對經濟前景的戰略判斷，去對投資方向作出政策選擇。對台商而言，還有血緣與其他難以分開的原由。



“枝枝相糾結，葉葉競飄揚”。留守有困難，撤出有風險。回流的台商、或準備回流的台商，在撤出大陸之前，難道沒有一絲絲糾結？