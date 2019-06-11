郭台銘要求手機民調　參選人座談無共識

郭台銘搭乘電扶梯下樓。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020初選，鴻海董事長郭台銘強烈主張民調納入手機。黨中央上午召開“參選同志座談會”後，黨文傳會代理主委程美華轉述會議內容表示，因為手機民調沒有共識，仍以全部住宅電話民調為主。



今天的參選座談會，鴻海董事長郭台銘、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中三人親自出席，高雄市長韓國瑜派前“立委”孫大千代表，國民黨前主席朱立倫則派妻舅、“立委”高思博與會。



會議進行超過3小時才結束，程美華轉述表示，會議主要在國政願景發表會的議題變動，以及民調上做討論，最終決定國政發表會第一場和第三場議題對調，民調仍以全部住宅電話民調為主。



會議原本預定進行二小時，但因討論熱烈，實際進行時間超過三小時才結束，眾人還一起邊吃便當邊討論。



程美華表示，在國政願景發表會上的討論結果是，發表會主持人由專業主持人擔任，由智庫指定，另外在發表會議題上做更動，原訂第一場跟第三場的議題對調，第一場在高雄的議題變動為憲政、兩岸、外交、國防，第三場台北則給經濟、財政跟能源。



國民黨的三場願景發表會分別為，6月25日晚上在8時至10時在高雄；6月29日下午3時至5時在台中；7月3日晚上8時至10時在台北。



另外在民調施作上，程美華說，手機民調經過熱絡討論和民調專家解釋，各方沒有共識，因此決議回歸中常會作業要點，採住戶電話民調。另外，民調小組將提供六家民調公司給各參選人挑出五家來施作民調。