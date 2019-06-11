賴清德不批評韓國瑜？賴清德：我一定要贏

賴清德“壯大台灣車隊遊行”中午在桃園休息用餐，受到支持者熱情歡迎，賴也接受媒體採訪。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月11日電（記者 黃文杰）參加民進黨2020初選的前“行政院長”賴清德中午在桃園受訪被問到，為何不批評中國國民黨高雄市長韓國瑜，是否民進黨初選採取全民調，好爭取中間選民認同？賴清德解釋，韓在台灣社會與國民黨內，有很多支持者，台灣是應該一致團結對外，“每個力量都很重要”。



民進黨2020初選10日起民調，最快13日有結果。賴清德的“壯大台灣車隊遊行”上午從新竹天公壇參拜開始出發，一路掃街返北到桃園、新北，中午行經桃園市中壢慈惠堂，進入上香、祈福，下午將近一點抵達桃園婦女館，休息用餐，緊接著繼續冒雨出發，下午會回到台北凱達格蘭大道，結束三天行程。



賴清德在桃園掃街拜票，陪同包括民進黨前“立委”黃仁杼、彭添富、黃宗源、前“國大”張貴木、現任黨籍市議員郭麗華、楊家俍、李光達、市府顧問張肇良、前法醫高大成等人，賴不斷感謝沿途有人送毛巾、紅豆湯、姜母茶，也強調會繼續堅持下去，為了台灣的主權，“我一定要贏”。



媒體關注，賴清德上午在新竹第一場活動受訪表示，被問到韓國瑜因為香港人的百萬遊行的意見，韓竟回說“不知道”，結果賴在答覆記者，以俗語“不知者無罪”來表示。



電子媒體在桃園追問賴，初選“砲火沒有這麼猛烈”，是否因為民進黨初選採取全民調，蔡賴兩人要跟韓國瑜及柯文哲進行對比式民調，避免直批韓，爭取中間選民認同？



“倒也不是（沒有猛烈批韓）”賴清德澄清，因為看到韓國瑜後來有出來澄清，我們希望他的支持，因為韓國瑜在台灣社會或者國民黨內有很多支持者，台灣應該團结一致對外，每個力量都很重要。



賴清德解釋，其實韓在受訪，對香港事情不很瞭解，但希望韓瞭解之後，站在台灣立場，反對一個中國原則下的九二共識與和平協議，不至於讓台灣成為第二個香港。