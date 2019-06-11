不選就挺郭？柯P：大老闆有一定水準

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月11日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲11日下午率台北市政府官員赴台北市議會備詢，被中國國民黨市議員問到，若沒有出來選2020，會不會支持鴻海董事長郭台銘？柯文哲笑說，也是有可能啊，哈哈哈，郭當過大老闆有一定水準。不過，最後柯文哲還是補充了一句，妳不要過度解讀啦。



國民黨台北市議員郭昭巖11日下午在市議會表示，郭台銘最近在電視上稱讚柯文哲教年輕人堅持是多麼重要的事情，你的看法如何？柯文哲先是打趣道，他只知道郭在網路上被稱“果凍”（音近郭董），郭可以當大老闆有一定的水準，雖然稱讚他，不過有時候也會K他。



郭昭巖追問，若2020你不選，會不會支持郭台銘？你剛也說郭很有水準。柯文哲笑著說，也是有可能啊，哈哈哈。郭昭巖接著說，所以你比較不支持高雄市長韓國瑜？你剛剛講也有可能支持郭台銘。柯指出，郭台銘比較有過去的歷史可以追蹤，因為郭當過大老闆，有一定的水準⋯⋯



柯文哲講話講到一半，郭昭巖就幫忙柯下結論稱，“所以如果你不選，會比較支持郭台銘”。柯文哲則有點招架不住笑著說，哈哈哈，這會不會太過⋯⋯最後，柯才補充說，妳不要過度解讀啦。



至於被問到會不會選2020，柯文哲指出，他現在還沒決定，如果50萬元新台幣花完（妻子陳佩琪贊助柯的LINE＠費用），他還沒想出來，就不要玩了。