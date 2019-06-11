國民黨初選公約　目前僅郭台銘未簽

支持者贈送郭台銘一幅對聯。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天召開“2020初選參選同志座談會”，進行超過3小時才結束。外界關注5位參選人是否都已簽署公約，承諾若未獲提名絕不違紀參選等，前台北縣長周錫瑋受訪時說，他與高雄市長韓國瑜、國民黨前主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中等人都已經簽署，鴻海董事長郭台銘的部分他不清楚。



國民黨文傳會代理主委程美華在座談會後表示，由於公約還在陸續收回，稍晚才能確認。郭台銘受訪時則說，此部分要國民黨說明，沒有正面回答。但據了解，郭台銘今天並未簽署初選公約。



國民黨提出“中國國民黨第15任“總統”“副總統”選舉“總統”候選人提名參加初選同志公約”， 希望5人簽章立約，承諾如果反違反公約6項規定，願受黨紀處分。



但郭台銘昨天表明，在黨中央未回覆其對初選規則建議前，他不會簽這公約，也呼籲其他參選人不要簽。



公約要求參選人遵守規定，不以言論或其他行為傷害國民黨聲譽以及破壞黨的團結，參選人本人和團隊也不惡意攻擊其他參選同志，約束支持者不要有挑釁的行為。



公約也明定，初選期間不請客、不送禮、不得以賄選方式爭取提名會競選，也不能聚眾示威、抗議，以暴力或其他非理性方式影響提名作業。



以及參選人也不得從事宣傳、引導民眾妨礙民調真實性回答及任何影響民調公正性的行為。執行民意調查期間，不能同時進行電話拜票和電話民調，也不能將民調執行現場觀察結果外傳。



公約要求參選人尊重黨內初選及提名機制，如果未獲提名，絕不違紀參選，會全力配合和號召支持者支持國民黨提名人，贏得選舉。若違反以上相關規定，將受黨紀處分，不得有異議。