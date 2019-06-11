哈薩克斯坦大選　現任總統贏面大

卡西姆若馬爾特·托卡耶夫（來源：銀川晚報） 中評社北京6月11日電／哈薩克斯坦9日舉行總統選舉，投票站出口民意調查顯示，現任總統卡西姆若馬爾特·托卡耶夫所獲選票超過70%，可望連任。



包括托卡耶夫在內，7名候選人競選總統。投票當地時間7時開始，20時結束。



哈薩克斯坦民意調查機構“公共輿論”所做出口民調顯示，托卡耶夫的得票率為70.13%，其次是阿米爾然·科薩諾夫，收獲大約15%的選票。



哈薩克斯坦中央選舉委員會宣布，截至當地時間20時，投票率是77%。中央選舉委員會定於10日發布初步選舉結果。



選民馬拉特·薩金季科夫現年65歲，退休前在哈薩克斯坦最大城市阿拉木圖做公務員。他告訴法新社記者，為了“延續國家領導人的路線”，他投票支持托卡耶夫。“我認為30年裡我們取得一些成功。負面情況也有，但所有國家都會有。”



哈薩克斯坦首名總統努爾蘇丹·納扎爾巴耶夫3月19日辭去總統職務，原議會上院議長托卡耶夫次日依照憲法宣誓就任總統。托卡耶夫隨後簽署總統令，將總統選舉日期提前至6月9日。



托卡耶夫66歲，曾任總理和外交部長，隸屬執政黨祖國之光黨，獲得納扎爾巴耶夫支持。他9日在首都努爾蘇丹投票，承諾與“支持或反對政府的所有人對話”，呼籲反對派在選舉期間保持克制。



哈薩克斯坦人口大約1800萬，其中註冊選民大約1200萬人。



哈薩克斯坦一家民意調查機構預期，托卡耶夫將以73%的得票率贏得總統選舉。托卡耶夫競選活動負責人馬烏倫·阿申巴耶夫7日告訴媒體記者，預期托卡耶夫將獲勝。

