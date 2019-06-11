手機民調未獲採納　郭台銘：感到遺憾

郭台銘。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨中央今天召開“初選同志座談會”，會議進行超過3小時才結束。會議最終結果仍維持民調施作方式，全部以住家電話民調為主，未納入手機民調。對此，強力主張手機民調的鴻海董事長郭台銘受訪時表示，當初辦法已經在中常會上通過，黨中央態度就是徵詢大家意見，原則性必須全部接受，只是知會而不是有討論的空間，花了三小時開會卻只是徵詢意見，這是讓他感到遺憾的地方。



今天的參選座談會中，鴻海董事長郭台銘、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中三人都親自出席，高雄市長韓國瑜派前“立委”孫大千代表，國民黨前主席朱立倫則派妻舅、前“立委”高思博與會。



郭台銘轉述座談會內容指出，黨中央認為既然各方在會中堅持己見，就採取共識決，只要有任何人對議題反對，就不能成案。所以在此情況下，他對手機民調雖然力爭很久，但還是有反對意見，最後無法通過。至於原先採取85%對比民調，加上15%黨內互比民調，仍維持原案。



郭台銘說，前主席朱立倫的代表高思博有提出對比式全民調，但會中沒共識，最後該案也沒通過，維持原案。



郭台銘也提到，張亞中也提議如果初選第一名、第二名差距在1個百分點或很接近，兩人可以重做一次民調，他對此也表達贊成，但仍無共識所以沒通過。郭說，張亞中建議把第一場在高雄舉辦的國政願景座談會，預計討論的經濟、財政議題，改挪到第三天的台北場，並開放參選人以簡報、平板投影說明政見，會中達成共識。



郭台銘說，黨中央將提出6家民調公司，從各陣營選出有共識的5家公司，但目前黨中央的名單還少給1家，這兩三天就會提供，各陣營下周將名單送交回黨中央，這也獲得大家共識。



至於討論3個小時，自己的建議卻沒有被接受，郭台銘對此表示，因為是共識決，他事先也不知道，現在只有盡力爭取，爭取不到也沒辦法。



媒體追問，中常會已經通過提名辦法，有人質疑是郭台銘修改制度，而非沒有制度？郭台銘對此回應說，今天才是制定制度的過程，也反問，如果已經制定了，今天為何要宣布召開會議徵詢？他也認為，制度可以修改，只是黨中央採取共識決，把彈性限定死了，難就難在這裡。