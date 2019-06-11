2018全國城鎮調查失業率為4.9%

人社部10日發布《2018年度人力資源和社會保障事業發展統計公報》（圖片來源：人民網） 中評社北京6月11日電／人社部10日發布《2018年度人力資源和社會保障事業發展統計公報》。公報顯示，我國就業基本盤沒變。截至2018年年末，全國就業人員77586萬人，其中城鎮就業人員43419萬人。全國就業人員中，第一產業就業人員占26.1%；第二產業就業人員占27.6%；第三產業就業人員占46.3%。



2018年全國農民工總量28836萬人，其中外出農民工17266萬人。



2018年年末城鎮登記失業人員974萬人，城鎮登記失業率為3.80%。年末全國城鎮調查失業率為4.9%。全年全國共幫助4.9萬戶零就業家庭實現每戶至少一人就業。選派2.8萬名高校畢業生到基層從事“三支一扶”服務。截至2018年末，累計幫扶988萬農村建檔立卡貧困勞動力實現就業。



2018年全年基本養老保險、失業保險、工傷保險三項社會保險基金收入合計57089億元，比上年增加8509億元，增長17.5%；基金支出合計49208億元，比上年增加7228億元，增長17.2%。



在養老保險方面，截至2018年年末全國參加基本養老保險人數為94293萬人，比上年末增加2745萬人。全年基本養老保險基金總收入55005億元，基金總支出47550億元。年末基本養老保險基金累計結存58152億元。



（來源：人民網）