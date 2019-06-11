雙城論壇何時辦？柯：6月中派人去上海談

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月11日電（記者 鄭羿菲）針對2019上海—台北雙城論壇，無黨籍台北市長柯文哲11日下午在台北市議會備詢時表示，我們有接到對方在排時程，邀請我們去上海當面談，所以月中我們會派人去坐下來談。至於是否會擴大為北北基與長三角經濟對接？柯文哲說，他是拋出想法，但要怎麼做也還沒具體內容，所以到時候再談，今年在上海舉辦，所以他們有主導權。



柯文哲日前接受《中評社》專訪，明確表達“兩岸事務不是外交關係、不是國際關係，而是一個有專屬定位的兩岸關係”。對此，有台媒解讀，中國大陸已認可柯對兩岸關係的“答卷”，上海—台北雙城論壇預計在7月舉行。



柯文哲11日下午率台北市政府官員赴台北市議會備詢，中國國民黨台北市議員耿葳向柯提問有關雙城論壇的相關進度。柯文哲表示，報紙報道的不要都相信，我們有接到對方在排時程，我們月中會派人到上海直接面對面談行程等。至於什麼時候去，還不曉得，但應該是在月中。雙城論壇還是雙城，不是單方面決定，這次是在對岸舉辦，所以他們有主導權，他們也有通知我們派人到上海坐下來談。



耿葳問道，柯市長拋出雙城擴大到北北基與長三角經濟對接，目前有邀新北市長侯友宜嗎？柯文哲回應，有拋出這個想法，但要怎麼做大家也沒有很具體的內容，所以既然他們請我們當面談，我們就派一組人去當面談。



耿葳追問，柯市長在專訪中也提到，九二共識已被標籤化，要提出新的說法，這個新說法是什麼？柯文哲半開玩笑地說，有人說這個想出來，就可以拿諾貝爾獎，所以我們還在想，我們在想、他們也在想，目前還沒有眉目，他只是表達這個名詞已經用爛掉了，要想一下。



上海—台北雙城論壇今年邁入第10年，敲定今年的雙城論壇著重經貿、青年議題和常規的市政交流等議題，往年雙城論壇是在6月底、7月初舉行，去年則因2018地方選舉因素，延後至12月舉辦。外傳今年的雙城論壇預定在7月上旬舉行，而柯文哲並想將行程從三天兩夜拉長到四天三夜，上海會議之後，前往長江三角洲“拚經濟”。