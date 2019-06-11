洛杉磯隆重舉辦2019國際青少年才藝大賽

洛杉磯隆重舉辦由美國眾信天益集團獨家冠名、國際才藝協會主辦的“國際青少年才藝大賽”（中評社記者 宋楷文攝） 中評社洛杉磯6月11日電（記者 宋楷文）由美國衆信天益集團獨家冠名、國際才藝協會主辦的“國際青少年才藝大賽”日前在洛杉磯落下帷幕。本屆大賽是為靑少年兒童提供相互學習和展示的舞台。挖掘和推薦新一代具有才藝天賦的優秀青少年兒童人才，并為其提供國際化平台。



“國之交在於民相親！讓我們從孩子開始，把才藝大賽的交流上升到彼此情感的認識和交融，用多元文化架起友誼的橋梁，以純潔心靈彼此傳遞美好，傳遞中華民族的真誠與友誼。” 美國衆信天益集團總裁郭朝音對中評社記者說。



本屆大賽共分6類，包括模特類、聲樂類、舞蹈類、樂器類、語言類和其他類（武術，體操，魔術等）。每類分3個年齡組。吸引了兩百多位小選手參加。本屆大賽中外評委共11人，其中包括好萊塢導演和制片人Fred Grant，好萊塢以《星際迷航：奧德賽》、《星際迷航：海倫娜編年史》和《死亡空氣》等影片而聞名的演員Sharon Savene，著名模特Kendall Mathers，好萊塢舞蹈編導Simi McManus等。



經過6月8日的全天競賽，產生了單項獎58個，全能獎3個及優秀團體獎6個。Star International的設計師服裝秀和少林功夫禪學院的功夫表演并列團體賽第一。個人全能冠軍由Unistar的Hansen Ao獲得。個人全能亞軍由星工廠的Eric Chang獲得。



美國國會議員趙美心特別向本屆大賽的頒獎典禮發來賀狀，加州州檢察長Michael Cacciotti、亞凱迪亞市市議員戴守真、西考維納市副市長吳桐淮、南帕沙迪納市議員麥考、蒙市市議員陳贊新、San Gabriel市廖清和議員等到場祝賀。



亞凱迪亞市市議員戴守真還代表亞凱迪亞市表彰了小朋友Atticus Guo。祝賀他主演的影片《Love Never Forgets》入圍Dance With Films電影節并將在在6月15日下午2:30pm在好萊塢星光大道上的“中國大劇院”上映。

