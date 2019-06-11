國家醫保局：讓更多患者享受集中採購福利

發布會現場（圖片來源：央廣網） 中評社北京6月11日電／國務院新聞辦公室10日舉行國務院政策例行吹風會。國家衛健委及財政部、國家醫療保障局有關負責人介紹深化醫藥衛生體制改革2019年重點工作任務有關情況。



國務院辦公廳日前印發深化醫改2019年重點工作任務，國家衛健委副主任、國務院醫改領導小組秘書處副主任王賀勝介紹，重點任務提出21項具體工作。解決看病難方面，提出推進國家醫學中心和區域醫療中心建設、有序發展醫聯體促進分級診療、深化“放管服”改革支持社會辦醫、促進“互聯網＋醫療健康”發展、統籌推進縣域綜合醫改、實施健康中國行動、加強癌症等重大疾病防治等重點工作。解決看病貴方面，提出推進國家組織藥品集中採購和使用試點、推進高值醫用耗材改革、鞏固完善國家基本藥物制度、推進醫保支付方式改革、完善公立醫院補償機制、深化公立醫院綜合改革、深入實施健康扶貧等重點工作。加強醫院管理方面，提出開展公立醫院績效考核、進一步改善醫療服務等重點工作。



2019年，我國開展建立健全現代醫院管理制度的試點。王賀勝介紹，選擇高水平醫院支持建設區域醫療中心，開展醫藥衛生體制綜合改革，大膽地探索管理體制和運行機制的創新，提升中西部地區醫療服務水平。全面開展三級公立醫院績效考核工作，推動醫院實現“三轉變、三提高”，也就是在發展方式上從規模擴張型轉向質量效益型，提高醫療質量；在管理模式上從粗放管理轉向精細管理，提高效率；在投資方向上，從投資醫院的發展建設轉化為擴大分配，提高待遇。



2013—2018年，各級政府對公立醫院的直接投入由1297億元增加到2705億元，年均增長15.8%。同時，政府還通過對醫保基金繳費的補助，間接支持公立醫院發展。2018年，公立醫院來自各類醫保基金的收入達到12339億元，占公立醫院醫療收入的51.5%。



截至2018年底，全國所有省份均出台醫聯體建設發展規劃，所有三級公立醫院參與醫聯體建設。共組建城市醫療集團1860個，縣域醫療共同體3129個，跨區域專科聯盟2428個，面向邊遠貧困地區的遠程醫療協作網5682個。我國今年將抓好在100個城市建設城市醫療集團和在500個縣建設縣域醫共體。



財政部社會保障司司長符金陵介紹，2019年，中央在分配公立醫院綜合改革補助資金時，進一步提高了績效因素的權重，激發地方推進公立醫院改革的積極性。