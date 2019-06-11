澳門青商會拜會高市府　盼高雄與大灣區對接

高雄市副市長葉匡時與澳門中華青年商會代表團交換紀念物。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月11日電（記者 高易伸）“粵港澳台青年企業家11+T”經貿合作會議今日下午在高雄鳳山行政中心舉行，率團的澳門中華青年商會會長譚鎧承接受中評社訪問表示，在台灣其實有很多青年朋友對“大灣區”的認識還不夠，這次希望透過商總平台帶著年輕人一起去外面賺錢，我們集合兩岸四地近百位青年企業家，並期待在高雄設立一個平台與立足點，從高雄出發跟大陸市場對接。譚認為，港澳台三地各有其獨特歷史及文化，但我相信集合這三處的創意文化與資產，可以創造出最棒的特色與優勢。



由澳門青年企業家為班底的澳門中華青年商會代表團11日下午拜會高雄市政府，並由副市長葉匡時出面接待。



澳門中華青年商會會長譚鎧承表示，韓國瑜市長上任後高雄的能見度大大提升，目前粵港澳大灣區各城市青年企業家來這裡進行廣泛而深入的交流，並期待未來可以以高雄為根據地，建立青年人商貿平台，透過兩岸四地青年互動，做到經濟發展與融合。



譚鎧承分享說，所謂“11+T”意指粵港澳大灣區廣東九省（深圳、廣州、中山、佛山、珠海、江門、東莞、惠州、肇慶）及兩個特別行政區香港及澳門，而“T”指的就是台灣，我們發現高雄是個極具潛力的城市，因此這次率100位團員來這裡考察。



出席的東吳大學校友總會理事長劉吉人表示，來自粵港澳台的青年企業家今日能在高雄齊聚碰面是很有意義的。金融在大灣區可以非常活躍，如果把這“三口資金”納入，那將是大灣區基本力量。劉口中的三股力量包括，“流動的資金”、“台灣成熟的生產製造與服務業成熟度”、“市場”。劉認為，目前大灣區有三個台灣GDP，大灣區的現金流若能在高雄碰面，讓市場與金融技術勾建尋找商機，是不錯的契機。



葉匡時也以東道主身份分享，高雄市的競爭優勢，包括充沛完善的基礎建設，世界最大單一量體表演“衛武營藝術中心”，土地為香港及新加坡三、四倍大，遠洋漁業基地，以及不錯的工業基礎等。



會中高雄市經發局也針對高雄投資進行簡報，“粵港澳台青年企業家參訪團”也致贈高雄市副市長葉匡時象徵澳門精神的大牌樓模型及“11+T”T-SHORT，並期待高雄與粵港澳能夠搭建合作與創業橋樑。