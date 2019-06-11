強降雨引發洪澇災害　江西201.4萬人受災

中評社香港6月11日電／記者從江西省應急管理廳獲悉，截至6月10日22時，強降雨引發的洪澇災害已導致江西9個設區市共201.4萬人受災，緊急轉移安置和需緊急生活救助23.1萬人，農作物受災面積達137.2千公頃，絕收面積15.6千公頃，倒塌房屋531戶1357間，嚴重損壞房屋508戶1063間。



據新華社報道，6月9日22時至6月10日22時，江西有12個縣降下大暴雨，有14個縣降下暴雨，主要集中在贛州、吉安區域。目前，江河方面有4個站超警戒，8個水庫超汛限。



受連續強降雨影響，贛州市龍南縣多個鄉鎮受災嚴重。據龍南縣水利局初步統計，截至11日10時，當地緊急轉移1.3萬餘人，房屋倒塌96間，交通中斷79處，塌方151處，累計損毀橋梁55座1394延米，河堤損毀2457米。龍南縣原報送失聯的九連山鎮古坑村村民爺孫3人已確認因山洪暴發洪水淹沒造成死亡，另有楊村鎮3人和九連山鎮1人失聯。



面對險情災情，龍南縣積極組織幹部群眾進行抗災自救。武警、消防官兵利用衝鋒舟，把楊村鎮中心小學1309名師生全部安全轉移到安全地區。楊村鎮紫霞村因山體倒塌導致公路不通，村民自發組織，步行數公里將被壓群眾送至救護車。各界組織及愛心人士積極投入人力物力進行支援。龍南供電公司全力開展防汛搶險，搶修發生故障的供電線路。