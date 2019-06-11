反對將中東和平新方案強加給巴勒斯坦

中評社北京6月11日電／卡塔爾外交大臣謝赫穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒薩尼9日警告，不應將美國的中東和平新方案強加給巴勒斯坦。



謝赫穆罕默德當天訪問英國時告訴媒體記者，巴勒斯坦和美國圍繞中東和平新方案的立場“脫節”。中東和平新方案不應強加給巴勒斯坦，“沒有任何一個阿拉伯國家會接受（強加）”。



在他看來，如果巴勒斯坦和以色列任何一方拒絕這一方案，意味新方案“要麼不公平，要麼不現實”。最好的情形是，兩方都接受或拒絕新方案。



謝赫穆罕默德說，卡塔爾方面立場堅定，巴勒斯坦人願意接受的任何方案都會得到卡塔爾支持。



獲稱“世紀協議”的中東和平新方案由美國總統唐納德·特朗普的女婿、白宮高級顧問賈裡德·庫什納“操刀”，原打算以色列新政府組建後、6月下旬發布部分內容。如今，以色列組閣失敗可能推遲新方案發布。



媒體推斷這份方案的主要思路是“投資換主權”，即許以巴勒斯坦大量經濟援助，換取巴方在領土和建國方面妥協。巴方認定美方偏袒以色列，拒絕接受新方案。



路透社援引多名了解新方案內容的巴勒斯坦和阿拉伯國家消息人士的話報道，庫什納拋棄“兩國方案”。



“兩國方案”即建立以1967年第三次中東戰爭以前的邊界為依據、以東耶路撒冷為首都的獨立巴勒斯坦國，與以色列和平共處。這一方案獲得多項聯合國決議支持。



謝赫穆罕默德“點贊”新方案中涉及經濟的內容，只是認為經濟方案需要堅實的政治基礎。



（來源：新華網）