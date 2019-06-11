德國、約旦重申支持“兩國方案”

中評社北京6月11日電／德國外交部長海科·馬斯9日會晤約旦外交大臣艾曼·薩法迪。兩人認定，“兩國方案”是化解巴勒斯坦和以色列衝突的唯一辦法。



馬斯當天訪問約旦首都安曼，與薩法迪會晤後舉行記者會時說：“我們一致同意，經由談判實現兩國方案是唯一辦法。”薩法迪說：“兩國方案是結束衝突的唯一途徑”。



法新社報道，大約220萬巴勒斯坦難民生活在約旦，占約旦總人口將近一半。



“兩國方案”即建立以1967年第三次中東戰爭以前的邊界為依據、以東耶路撒冷為首都的獨立巴勒斯坦國，與以色列和平共處。這一方案獲得多項聯合國決議支持。



馬斯訪問約旦前一天，美國媒體報道，美國駐以色列大使戴維·弗裡德曼認定“以色列有權留下約旦河西岸（定居點）的一部分”。巴勒斯坦方面因而認定白宮的巴以政策制定者中有“極端主義者”。猶太人定居點議題是巴以和談的主要障礙之一。



法新社報道，美國總統唐納德·特朗普的女婿、白宮高級顧問賈裡德·庫什納暗示不支持“兩國方案”，由他牽頭制定的中東和平新方案可能在6月下旬發布部分內容。媒體推斷這份方案的主要思路是“投資換主權”，即許以巴勒斯坦大量經濟援助，換取巴方在領土和建國方面妥協。



巴方認定美方偏袒以色列，拒絕接受美方中東和平新方案。



（來源：新華網）