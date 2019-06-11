委內瑞拉暫時關閉駐加拿大領事館

中評社北京6月11日電／委內瑞拉外交部9日宣布，將暫時關閉駐加拿大的三處領事館。



加拿大政府承認委內瑞拉反對派要員胡安·瓜伊多的“臨時總統”身份，上周起暫時關閉加拿大駐委大使館。



【以牙還牙】



委內瑞拉外交部說，委內瑞拉駐溫哥華、多倫多和蒙特利爾的領事館將暫時停止服務，把所有事務交由駐渥太華大使館處理，以回應加拿大暫時關閉駐委大使館的決定。



加拿大外交部長克里斯蒂婭·弗裡蘭2日聲明，鑒於尼古拉斯·馬杜羅領導的委內瑞拉政府拒絕延長加拿大駐委外交人員簽證，加拿大駐委大使館即日起暫時關閉。她說，加方外交官的簽證將在本月底到期，加方“別無選擇”，只能臨時關閉大使館。



但在委內瑞拉外交部看來，加方決定不是出於行政需要，而是有政治目的，“反映加方繼續對委內瑞拉有敵意”。



馬杜羅去年5月贏得連任，今年1月開始第二屆任期。身為國民議會主席，瓜伊多不予承認，1月23日自行宣布就任“臨時總統”，得到美國、加拿大、歐洲和一些拉美國家承認。



【會晤盟友】



委內瑞拉政府最近兩天在外交領域動作頻繁：8日恢復開放委內瑞拉與鄰國哥倫比亞之間部分邊境口岸；副總統迪奧斯達多·卡韋略7日起訪問古巴，會晤古巴共產黨中央第一書記勞爾·卡斯特羅和古巴國務委員會主席米格爾·迪亞斯—卡內爾。

