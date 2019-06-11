伊、敘大片莊稼疑遭IS焚毀

中評社北京6月11日電／敘利亞和伊拉克的農民即將迎來豐收，大片莊稼地卻遭燒毀。德新社和美聯社報道，宗教極端主義組織“伊斯蘭國”成員可能是縱火人。



伊拉克尼尼微省安全部隊少校賈拉勒·阿里說，不明身份武裝人員8日晚放火焚燒辛賈爾地區的小麥和大麥田地。“火勢蔓延至幾座村莊，燒毀房屋，致使兩名農民喪生。”大約700家農戶被迫向110公里以外的首府摩蘇爾轉移。



阿里認定，這是“伊斯蘭國”武裝人員尋求報復。



“伊斯蘭國”2014年夏天開始在伊拉克攻城略地，一度進逼首都巴格達。這一組織最高頭目阿布·貝克爾·巴格達迪同年6月在伊拉克第二大城市摩蘇爾宣布建立橫跨伊拉克和敘利亞的所謂“哈裡發國”，把敘利亞東北部城市拉卡定為“首都”。“伊斯蘭國”同年8月占領辛賈爾。伊拉克政府2017年12月宣布取得打擊“伊斯蘭國”的勝利。



德新社報道，不止尼尼微省，基爾庫克省的大片田野過去數周遭遇火災。



伊拉克北部農民侯賽因·卡卡伊告訴美聯社記者：“這裡的生活已經夠苦，如果這種情況持續，我認為沒有人會留在這裡……明年我不打算再種那麼多糧食，因為不可能沒日沒夜地守在這裡。”



類型情形出現在敘利亞拉卡省、阿勒頗省和代爾祖爾省。美聯社以敘利亞問題獨立研究員埃瑪·比爾斯為消息源報道，“伊斯蘭國”武裝人員原先多次在撤退以前或者潰敗以後施行“焦土政策”。



（來源：新華網）