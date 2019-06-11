意大利財長：有信心化解債務紛爭

中評社北京6月11日電／意大利財政部長喬瓦尼·特裡亞9日在日本出席二十國集團（G20）財政部長會議期間說，他有信心能夠與歐洲聯盟達成協議，化解債務紛爭。



歐盟委員會5日認定，意大利沒有控制好債務規模，違反歐盟財政規則，可能受到處罰。



特裡亞當天在福岡告訴媒體記者，意大利政府態度“端正”，願意按照歐盟預算規則行事。“我確信，我們可以找到解決辦法，意大利政府的態度是遵守（歐盟）預算規則”，他說，“後續，我們會嘗試展現我們的政策會讓意大利公共財政合規”。



意大利2018年公共債務相當於國內生產總值的132%，超出歐盟所規定的上限60%一倍多。意大利政府2019年預算案承諾大幅降低財政赤字，獲得歐盟批准。歐盟要求意大利政府控制公共支出，削減債務規模。



意政府預期今年財政赤字率是2.4%。不過，特裡亞被記者問及這件事一度“卡殼”，後續補充說這一數字將是2.1%至2.2%。



與特裡亞一同參加G20財長會議的意大利中央銀行行長伊尼亞齊奧·維斯科說，這次會議沒有討論意大利的債務問題。



歐盟已經作出結論，指認意大利“違規”，但處罰程序相當複雜，而且歐盟分管官員留有餘地，說如果看到新的經濟數據或意方作出新的承諾，歐盟的結論可以改變。



特裡亞5月底向歐盟“表決心”，即意方將竭盡所能抑制公共債務增加，但沒有提供具體措施。



（來源：新華網）