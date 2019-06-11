特朗普發推文拿關稅相要挾墨西哥

中評社北京6月11日電／美國總統唐納德·特朗普9日在社交媒體發布文字，警告墨西哥如果因為“某些未知原因”與美國方面合作失敗，美方“總能回到先前有利可圖的關稅立場”。



這一威脅距離特朗普宣布與墨方達成協議、美方暫停對墨方商品加征關稅僅兩天。



【繼續“威脅”】



特朗普9日在社交媒體“推特”連發數段文字，力陳與南部鄰國墨西哥達成協議的重要性，同時警告，如果因為“某些未知原因”雙方合作失敗，美國能回到先前的關稅立場。



白宮今年5月宣布，6月10日起對墨西哥所有輸美商品加征5%關稅；如果墨方沒有有效緩解“非法移民危機”，美方將從7月開始分階段提高稅率至25%。美方施壓下，墨方官員5日起在美國首都華盛頓與美方官員磋商，7日宣布達成協議。



協議內容包括墨方同意採取調派國民警衛隊員等舉措以及同意美方擴大現行項目規模，把更多中美洲移民遣送墨西哥，讓他們在那裡等候美方審批庇護申請。不過，美國《紐約時報》隨即爆料，協議多項內容是美墨早已磋商一致的“老內容”，並非特朗普近期施壓結果。



宣布參選總統的民主黨籍前國會眾議員貝托·奧羅克說，特朗普誇大與墨西哥磋商成果，實則傷害兩國經貿關係。



同樣角逐民主黨總統候選人提名的聯邦參議員伯尼·桑德斯說，全世界“煩透”一個總拿關稅作威脅、不斷口頭宣戰的美國總統。



【強調“區別”】

