雷諾意欲阻礙日產改革方案

中評社北京6月11日電／接近法國雷諾汽車公司的消息人士說，為在日產汽車公司新董事會獲得足夠席位，雷諾有意阻礙日產在前掌門人卡洛斯·戈恩醜聞曝光後推行的改革方案。



英國《金融時報》9日報道，雷諾在一封由董事長讓—多米尼克·塞納爾簽署的信件中告知日產，雷諾打算在本月底股東開會就改革方案投票時棄權。



雷諾持有日產43.4%的股份，棄權意味著這份需獲出席會議股東所持表決權三分之二以上同意的改革方案“流產”。按照那名消息人士的說法，雷諾選擇棄權是擔心無法在日產新董事會獲得足夠席位。



日產5月確定日產社長西川廣人、雷諾董事長塞納爾等11名新董事會候選成員，定於6月底交由股東大會批准。日產與雷諾就是否讓西川繼續出任董事有爭議。



針對雷諾方面可能的棄權舉動，日本時事通訊社援引西川的話報道，如果雷諾方面對改革方案有不同意見，“歡迎在股東大會上討論”。



雷諾阻礙日產改革可能進一步惡化兩家企業的聯盟關係。雷諾1999年與日產結成聯盟，拯救瀕臨破產的日產。戈恩調任日產後，推進日產、三菱、雷諾結成企業聯盟，後兼任三家車企的董事長，但因財務醜聞失去這些職務。



那名消息人士說，作為日產主要股東，雷諾沒有得到日產關於新董事會席位的保證，但棄權“不是最後決定，雷諾的立場仍有可能改變”。



（來源：新華社）