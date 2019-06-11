歐盟可能願重談“脫歐”協議

中評社北京6月11日電／英國外交大臣傑裡米·亨特9日披露，德國總理安格拉·默克爾向他暗示，歐洲聯盟可能願意與英國重新談判退出歐盟協議。



【技術方案】



亨特當天告訴英國天空新聞頻道，他參加諾曼底登陸75周年紀念儀式期間與默克爾商談，確信歐盟有可能重談“脫歐”協議。



亨特轉述默克爾的話說，“隨著英國新首相就任”，歐盟願意評估英方提出的任何方案。他確信，如果英國“採取正確方法，歐洲人會願意重談協議”。



在亨特看來，默克爾的表述暗示歐盟領導人可能轉變立場，對以技術方案解決北愛爾蘭邊界問題持開放態度。歐盟先前認定，技術方案不現實。



亨特說，默克爾把技術方案稱為“智慧邊界”，要求英國提出具體實施辦法。



旨在避免英國北愛爾蘭地區與愛爾蘭之間恢復“硬邊界”、即重新設置實體海關和邊防檢查設施的“備份安排”是阻礙“脫歐”協議獲英國議會批准的一大“攔路虎”。



法新社報道，亨特沒有明確“脫歐”協議是指具有法律約束力、指明英國如何退出歐盟的部分，還是英歐未來關係政治宣言。歐盟先前多次重申，具有法律約束力的“脫歐”協議不容重新談判，但政治宣言部分可以修改。



按照德新社的說法，亨特9日作此宣稱旨在強調他擅長“交易”。

