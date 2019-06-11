中評鏡頭：蔡賴決戰時刻必看的私房照

蔡英文公開場合注重形象，隨行化妝師，幫忙整理髮型與儀容。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月11日電（記者 黃文杰）民進黨2020初選10日起民調，最快13日就有結果。蔡英文與賴清德為了拉高支持度，空戰、陸戰通通出動，但蔡英文有行政資源，基層跑行程，維安特勤保護，警車開道，享有優勢；賴清德一切靠自己，但仍透過壯大台灣車隊接力，把自己氣勢拉高，



以蔡賴兩人今天在桃園行程來看，蔡英文桃園視察基層滯洪池的設計規劃，現場就看到“行政院副院長”陳其邁與桃園市長鄭文燦陪同，“中央”地方聯手挺蔡。



因為有警車開道，蔡英文基層視察，移動速度快，下午就轉往嘉義視察防災系統，一天之內，南北輕易奔波。



反觀賴清德，以壯大台灣車隊替自己初選造勢，9日從屏東縣玉皇宮出發一路北上，第二天行程上午從雲林北港出發，抵朝天宮、武德宮參拜後，前進彰化、台中、苗栗等地。



今天上午從新竹往北走走，來到桃園、新北進入台北，可以看到很多民代現身挺賴。



包括黨籍新竹市議員曾資程、施乃如、李妍慧，冒雨陪同賴清德在新竹掃街。車隊進入桃園市後，“立委”陳賴素美，前“立委”彭添富、黃宗源、黃仁杼等人，也登上吉普車一路相挺，黨籍市議員楊家俍昨天血尿送醫，但今天抱病前來，在雨中當麥克風手，大力號召民眾相挺。他說，一定要陪賴清德前進“總統府”。



賴清德車隊進入新北市後，市議員、前新北市議會副議長陳文治開著自己的宣傳車，伴隨賴清德冒雨在新北市掃街。車隊下午進入台北市後，台北市議員周威佑、前台北市觀傳局長簡余晏、市議員高嘉瑜等人也將接力，陪同賴清德的車隊挺進凱達格蘭大道。