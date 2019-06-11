習近平在吉爾吉斯斯坦媒體發表署名文章

國家主席習近平（圖片來源：網絡） 中評社北京6月11日電／6月11日，在對吉爾吉斯共和國進行國事訪問並出席上海合作組織成員國元首理事會第十九次會議前夕，國家主席習近平在吉爾吉斯斯坦《言論報》、“卡巴爾”國家通訊社發表題為《願中吉友誼之樹枝繁葉茂、四季常青》的署名文章。文章如下：



願中吉友誼之樹枝繁葉茂、四季常青



中華人民共和國主席 習近平



六月的天山繁花似錦，綠草如茵。在這個美好季節，應熱恩別科夫總統邀請，我即將對吉爾吉斯斯坦進行第二次國事訪問，並出席上海合作組織成員國元首理事會第十九次會議。6年前，我首次訪問美麗的吉爾吉斯斯坦，同吉方共敘友誼、共商合作、共話未來，開啟中吉戰略夥伴關係新時代。6年後，我欣喜地看到，兩國關係已提升至全面戰略夥伴關係。中吉友好合作事業正如仲夏時節的山川草原，充滿生機和活力。



中吉兩國人民比鄰而居，傳統友好源遠流長。2000多年前，中國漢代張騫遠行西域，古絲綢之路逶迤穿過碎葉古城。數百年後，黠戛斯人跋涉千里遠赴唐都長安，返程不僅帶回了精美的絲綢和瓷器，也收獲了親切友愛的兄弟般情誼。中國唐代偉大詩人李白的絢麗詩篇在兩國家喻戶曉、廣為傳誦。2000多年的歷史積澱，鑄就了兩國人民牢不可破的深情厚誼。



建交以來，中吉關係經受住了國際風雲變幻考驗，兩國風雨同舟、守望相助，是名副其實的好鄰居、好朋友、好夥伴、好兄弟，在國際社會樹立了相互尊重、平等合作、互利共贏的新型國家關係典範。