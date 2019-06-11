郭台銘台中演講趕不及　胞弟郭台強先暖場

正崴董事長郭台強（左）。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月11日電（記者 林谷隆）爭取中國國民黨2020大選提名的鴻海董事長郭台銘11日下午將到台中上銀科技公司，以“全球美中貿易戰機械產業之危機與轉機”發表專題演講，吸引2百多位產官學界人士出席，郭台銘胞弟、正崴董事長郭台強早早現身會場，除了不斷與到場的產業大老溝通，因為郭台銘台北行程耽擱了一個小時，活動開場時，郭台強還代替兄長向地主上銀科技董事長卓永財致謝，兄弟齊心爭取企業認同。



據了解，這場郭台銘演講，原本安排在11日上午9點在逢甲大學舉行，講題為“中美貿易掌握全球商機暨AI促進台灣產業升級”，後來因為國民黨中央舉行初選同志座談會，郭台銘選擇親自出席。所以演講改到下午2點30分在上銀科技公司的國際演講廳舉行，講題也改成“全球美中貿易戰機械產業之危機與轉機”，符合台中在地產業的需求。



這場演講由逢甲大學iHub智慧創新營運港主辦，由台灣機械工業同業公會、台灣模具工業同業公會協辦，出席人士包括台灣機械工業同業公會理事長柯拔希、台中精機董事長黃明和、逢甲大學校長李秉乾，及鄰近的台中科技園區、台中機密機械園區、台中工業區企業負責人與大學教授，正崴董事長郭台強也特別趕來參加。



身為電電公會前理事長的郭台強與台中產業界相當熟悉，在下午2時20分就來到會場，因為郭台銘台北行程耽擱，到場的時間延後到下午3時30分才會抵達。郭台強看到現場已經坐滿，也逐一向在場的產業大老問候溝通，幫兄長做足面子。