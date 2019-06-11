柯文哲：台美較友好　也不須與陸敵對

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月11日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲11日下午在台北市議會備詢時表示，親美友中是戰略，不會隨便改變才叫戰略，原則上，台灣跟美國在價值觀比較接近，所以我們跟美國比較友好，但在這種前提下，也不需要跟中國採取敵對態度，甚至惡言相向。



柯文哲11日下午率台北市政府官員赴台北市議會備詢，親民黨台北市議員林國成連續提了幾道問題向柯求證，時代力量前黨主席、現任“立委”黃國昌稱，有第三勢力籌組“白色聯盟”，甚至不排除與柯市長合作，有這回事？一國兩制六都市長紛紛表態，柯市長的立場為何？中國國民黨親中、民進黨親美，柯市長的戰略是什麼？



柯文哲表示，黃國昌說要組第三勢力接觸，但黃本人從沒跟他們聯絡過，所以他不曉得黃到底在想什麼 所以黃的問題應該先問他怎麼想。



柯文哲說，至於親美友中，所謂戰略就是不會隨便改變才叫戰略，所以親美友中是個戰略，他最近去日本，赫然發現日本局面跟我們一樣被夾在中、美之間，當美國禁用華為設備，誰首當其衝？他發現反而不是台灣，而是日本，他半開玩笑地說，天塌下來，我們也不是最高的，日本跟台灣也面臨同樣問題。



柯文哲認為，原則上，台灣跟美國在價值觀比較接近，所以我們跟美國比較友好，但在這種前提下，也不需要跟中國採取敵對態度，甚至惡言相向。