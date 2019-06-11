韓國前總統金大中遺孀李姬鎬逝世

中評社北京6月11日電／韓國前總統金大中遺孀李姬鎬于當地時間10日晚11時37分（北京時間10日晚10時37分）在首爾的延世大學醫院逝世，享年97歲。



新華社報道，正在芬蘭訪問的韓國總統文在寅通過社交媒體對李姬鎬逝世表達了哀悼。文在寅表示，李姬鎬是為了女權運動奉獻一生的偉人，她首先是大韓民國第一代女權運動家，其次的身份才是前總統金大中的夫人。



韓國總統府青瓦台宣佈，包括青瓦台秘書室室長、政策室室長、國家安保室室長和多名首席秘書在內的12名官員將於11日下午赴延世大學醫院殯儀館弔唁。



李姬鎬生於1922年，畢業於首爾大學師範學院，後赴美留學。1962年，李姬鎬不顧家人和朋友反對，與金大中結婚。此後，在金大中歷經流亡、拘禁、入獄、獲刑等一系列政治風波時，李姬鎬始終陪伴左右，並四處奔走尋求聲援，成為金大中一生最親密的政治顧問。金大中自1998年2月至2003年2月擔任韓國總統，2009年8月病逝。



李姬鎬生前一直擔任“金大中和平中心”理事長，畢生致力於女權運動和朝鮮半島和平事業。2000年，她隨時任韓國總統金大中訪問朝鮮平壤，獲時任朝鮮最高領導人金正日接見。2015年，為促進南北關係發展，李姬鎬再次訪問朝鮮。