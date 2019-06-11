中國鐵路7月10日實施新的列車運行圖

中評社北京6月11日電／新華社報道，記者從中國鐵路總公司獲悉，7月10日零時起，全國鐵路實施新的列車運行圖暨暑期運行圖。調圖後，全國鐵路暑期高峰日均增加客運能力26萬個席位。



中國鐵路總公司有關部門負責人介紹，此次調整列車運行圖，是以滿足暑期客流旺季運輸需求為重點、兼顧貨運增量需求而進行的一次調整，主要調整內容為：



一是持續增開旅客列車。調圖後，全國鐵路日常增開直通旅客列車39對，變更運行區段54.5對；在客流高峰期增開動車組列車25對、變更運行區段2對。此次調圖，全國鐵路新投用一批覆興號動車組，更多旅客將享受到復興號動車組優質服務。



二是優化調整部分城市列車始發、終到、經停車站。為滿足旅客需求、提高運輸效率，對北京、上海、哈爾濱、瀋陽、長春、大連、武漢、濟南、青島、杭州、南昌、廈門、南寧、南陽14個城市69對旅客列車始發、終到、經停車站進行優化調整，最大限度均衡樞紐內各客運站的作業能力，便利當地群眾出行。



三是更多內地城市與香港實現高鐵聯通。增開重慶西、天津西、南寧東、肇慶東、汕頭至香港西九龍站動車組列車，增加遵義、貴陽東、白洋淀、邯鄲東、岳陽東、衡陽東、梧州南、佛山西等站辦理直通香港客運業務，內地與香港聯通的高鐵車站將增至58個。在天津至保定高鐵的白洋淀站，雄安新區旅客可乘天津西至香港西九龍的高鐵列車直通香港。



四是南寧至廣州、南寧至昆明和蘭新高鐵哈密至烏魯木齊等區段列車運行時間大幅壓縮。調圖後，南寧至廣州動車組最短運行時間達到2小時45分，壓縮30分；南寧至昆明動車組最短運行時間達到3小時43分，壓縮45分；昆明至廣州、廣州至昆明動車組最短運行時間分別為7小時08分、7小時13分，分別壓縮1小時42分、1小時10分。蘭新高鐵哈密至烏魯木齊間運行時間壓縮25分。

