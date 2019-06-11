全國首位由中央紀委同意任命的高校紀委書記

中評社北京6月11日電／《中國紀檢監察》雜誌近日的報道披露，今年1月調任武漢大學紀委書記的萬清祥是全國首位由中央紀委同意任命的高校紀委書記。



6月5日出版的《中國紀檢監察》雜誌（2019年第11期）刊發的報道《全面從嚴治黨背景下的高校之變》提到：“……深化派駐紀檢監察機構改革則讓高校紀委進一步挺直了腰杆。去年10月，中辦印發《關於深化中央紀委國家監委派駐機構改革的意見》，其中一項內容就是推進中管高校紀檢監察體制改革。中管高校紀委書記的提名、考察、任命，改為由中央紀委會同主管部門黨組進行。



“‘改革後變化還是蠻大的，中央紀委和地方紀委對我們工作的指導增強，讓我們工作的獨立性增強，監督起來更超脫。’作為全國首位由中央紀委同意任命的高校紀委書記——武漢大學紀委書記萬清祥說。”



此前，2018年10月30日，新華社對外宣布，近日，經黨中央同意，中共中央辦公廳印發《關於深化中央紀委國家監委派駐機構改革的意見》。黨中央決定，在鞏固黨的十八大以來派駐監督取得的明顯成效基礎上，進一步深化中央紀委國家監委派駐機構改革，完善派駐監督體制機制，為推動全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭向縱深發展提供有力保證。



隨後，2018年11月2日，中共中央政治局常委、中央紀委書記趙樂際出席深化中央紀委國家監委派駐機構改革動員部署會並講話指出，派駐機構改革要堅持分類分層次推進，重點推動中央和國家機關派駐機構履行兩項職能、發揮監督作用，有序開展向中管金融企業派駐紀檢監察組的各項工作，穩步推進中管企業、黨委書記和校長列入中央管理的高校紀檢監察體制改革。



進入2019年以來，黨委書記和校長列入中央管理的高校紀檢監察體制改革的消息陸續對外披露。



其中，1月7日，武漢大學新聞網發布消息稱，近日，經與中共湖北省委商得一致，中共教育部黨組研究決定：萬清祥同志任中共武漢大學委員會委員、常委、副書記，免去黃泰岩同志的中共武漢大學紀律檢查委員會書記職務。經中央紀委國家監委同意，並與中共湖北省委商得一致，中共教育部黨組決定：萬清祥同志任中共武漢大學紀律檢查委員會書記。



隨後，同為中管高校的中山大學、蘭州大學、西北農林科技大學等也在紀檢監察體制改革後陸續迎來新任紀委書記。