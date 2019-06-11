北京3700家醫院將取消醫用耗材加成

中評社北京6月11日電／6月15日起，北京市將啟動醫耗聯動綜合改革，3700家醫療機構同步取消醫用耗材加成，同時開展國家藥品集中採購試點、實行京津冀醫用耗材聯合採購，以及規範調整醫療服務項目價格等配套改革。



北京市衛生健康委主任雷海潮說，此次改革的主要內容可概述為一降低、一提升、一取消、一採購和一改善。“一降低”，是指降低儀器設備開展的檢驗項目價格；“一提升”，是指提升中醫、病理、精神、康復、手術等體現醫務人員勞動價值的項目價格；“一取消”，是指取消醫療機構醫用耗材5%或10%的加價政策，按醫用耗材採購進價收費；“一採購”，是指實施醫用耗材聯合採購和藥品帶量採購；“一改善”，是指改善醫療服務，加強綜合監管。



此前，北京市曾推出了以取消藥品加成為核心的醫改措施，此次醫療耗材取消加成的改革是北京市醫改方案的再提速。



雷海潮說，此次醫耗聯動的改革就是要破除醫療機構醫用耗材加成機制，強化公益性，同時規範手術類、病理類、檢驗類等醫療服務項目，捋順服務項目之間的比價關係。北京市實施醫用耗材聯合採購和藥品帶量採購的已有探索以及取消醫用耗材加成的政策，為改革醫療機構補償機制、規範調整醫療服務“騰挪”出了空間。



目前，京津冀醫用耗材聯合採購已完成人工關節、心內血管支架等6類耗材採購，價格平均下降15.5%，一年可為北京市節約醫用耗材費用約5億元。



雷海潮介紹，本次改革決定取消醫用耗材加成，醫療機構將不再收取任何醫用耗材的加成費用。取消藥品耗材加成，降低部分檢驗費用，就是讓開藥、使用支架和導管等醫用耗材不再給醫療機構帶來額外利益。



他特別強調，廢除這樣的補償機制，有利於推動合理使用化驗和醫用耗材，規範醫務人員服務行為，減少浪費，激勵醫務人員不斷提高醫療技術，促進醫療機構由資源消耗規模擴張型向內涵質量效率型發展方式轉變，提供人民群眾滿意的健康服務。

