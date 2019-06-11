2019年大學生就業關鍵詞

中評社北京6月11日電／高考剛結束，填報志願成了令考生們或猶疑或糾結的頭等大事。



哪些專業發展前景好，就業率高？哪些專業月收入和就業滿意度好？當前大學生就業率與就業環境究竟如何？這些問題都是考生填報志願時需要考量的重要因素。



10日，第三方社會調查機構麥可思研究院發布《2019年中國大學生就業報告（就業藍皮書）》（以下簡稱《報告》），針對大學生就業率、就業趨勢、薪酬情況等問題，回應公眾關切，也為考生提供了一份志願填報的“參考書”。



本科就業率持續緩慢下降 深造比例持續上升



本科就業率怎麼樣，就業環境如何？報告給出的答案是，2018屆大學畢業生的就業率為91.5%。其中，本科畢業生就業率（91.0%）持續緩慢下降，較2014屆（92.6%）下降1.6個百分點；高職高專畢業生就業率為92.0%，較2014屆（91.5%）上升0.5個百分點。近兩屆高職高專畢業生就業率高於同屆本科。



《報告》顯示，2018屆本科畢業生“受雇工作”的比例為73.6%，連續五屆持續下降；“自主創業”的比例（1.8%）較2014屆（2.0%）略有下降；“正在讀研”（16.8%）及“準備考研”（3.3%）的比例較2014屆分別增長3.2個、1.4個百分點。



2018屆高職高專畢業生“受雇工作”的比例為82.0%，較2014屆下降1.5個百分點；“自主創業”的比例（3.6%）較2014屆（3.8%）略有下降；“讀本科”的比例（6.3%）連續五屆上升，較2014屆增長2.1個百分點。



《報告》由此得出結論，由於深造的分流，畢業生待就業壓力沒有明顯增加。2018屆本科畢業生待就業比例為4.2%，較2014屆（4.5%）略有下降；2018屆高職高專畢業生待就業比例為7.5%，較2014屆（8.1%）降低0.6個百分點。