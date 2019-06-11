小貸公司頂層統一監管制度醞釀出台

中評社北京6月11日電／《經濟參考報》記者獲悉，小貸公司頂層統一監管制度正醞釀出爐。小貸公司行業准入標準將趨嚴，融資渠道也有望擴寬。其中，小貸公司註冊資本或將在目前對有限責任公司、股份有限公司分別不得低於500萬、1000萬元的要求上有較大幅度提高。此外，針對小貸公司、網絡小貸的配套監管細則也已在醞釀，有望加速出台。業內專家表示，新監管辦法的落地，將解決小貸公司行業多年來沒有專項法律法規可依的被動局面，促進行業規範經營、持續健康發展，減少風險事件發生。



今年以來，中央層面針對小貸公司行業的頂層設計明顯提速。近日，國務院將《非存款類放貸組織條例》納入2019年立法工作計劃。央行2019年金融法治工作會議也強調，要加快推動《非存款類放貸組織條例》等重點立法。



記者了解到，作為小貸公司行業上位法的《非存款類放貸組織條例》及配套的相關監管細則已經基本成型並醞釀出爐，有望對小貸公司法律屬性加以明確，釐清監管職責，並對行業註冊資本、融資渠道、杠杆率等規定進行調整。



事實上，自2008年，原銀監會和央行聯合下發《關於小額貸款公司試點的指導意見》（下稱《指導意見》）以及在地方政府的大力支持下，小貸公司迅速發展、不斷壯大，在我國普惠金融中發揮了重要作用。根據央行發布的《2019年一季度小額貸款公司統計數據報告》，截至2019年3月末，全國共有小額貸款公司7967家，貸款餘額近萬億元。



不過，缺乏統一的頂層監管制度也造成小貸公司亂象頻現。中國小額貸款公司協會發布的《中國小額貸款公司行業政策法規分析報告》顯示，當前，從全國層面講，專門用來規範和指導小貸公司的政策只有《指導意見》，法律層級低，部分政策也已過時，難以適應和指導行業發展。



中國銀行法學研究會理事肖颯在接受《經濟參考報》記者採訪時表示，小貸公司行業市場化運作和適當運行規則的缺失造成了一定的社會風險，個別機構發放“高利貸”、“套路貸”等現象時有發生。

