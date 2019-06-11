支持中小銀行流動性　央行還有這些招

中評社北京6月11日電／人民銀行正在兌現對中小銀行提供定向流動性支持的承諾。考慮到防範季末流動性波動和促進同業業務平穩運行的需要，定向降准、常備借貸便利（SLF）和中期借貸便利（MLF）料繼續發揮作用，再貸款、再貼現等工具也可能在備用工具之列。



6月10日，錦州銀行披露的該行2019年第141期同業存單發行公告顯示，本期同業存單由民營企業債券融資支持工具（簡稱“支持工具”）提供信用增進。該支持工具資金來源於人民銀行再貸款，此前主要用於為民營企業提供債券融資支持。



最近兩周，金融管理部門就中小銀行流動性問題頻頻發聲，釋放積極信號。最新一例是金融委辦公室近日召開會議，研究維護同業業務穩定工作。會上，人民銀行表示將運用多種貨幣政策工具，保持金融市場流動性合理充裕，並對中小銀行提供定向流動性支持。



中小銀行流動性之所以受關注，原因在於個別風險事件對金融市場的短期影響主要體現為流動性衝擊。金融同業無違約、同業存單無違約的傳統觀念遭受挑戰，金融機構比以前更關注同業信用風險，致使部分中小機構融資難度加大、負債壓力上升，突出表現為同業存單發行規模下滑。



臨近半年時點，銀行體系流動性供求面臨諸多因素影響。從以往來看，央行提供流動性支持不難預期，流動性全面收緊的可能性很小，波動往往源於金融機構內部。季末在金融考核等作用下，金融市場流動性容易出現“分層”，中小機構融資難度加大，引發結構性緊張。以往，中小銀行多通過發行同業存單來改善考核指標，應對跨季流動性壓力。6月，在季節性因素和事件性衝擊的叠加下，部分市場觀點認為增添了半年時點流動性特別是中小機構流動性的不確定性。



近期，金融管理部門多措並舉，不僅頻頻發聲引導預期，而且持續發力保持流動性總量充裕。5月下旬，人民銀行連續通過大力度逆回購操作釋放增量流動性。同時，明顯加大SLF操作力度，滿足部分金融機構臨時性流動性需求。近期在流動性總量充裕的情況下，則轉向以定向支持中小機構為主。

