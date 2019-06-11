離岸人民幣空頭三次被“吊打”

中評社北京6月11日電／5月初以來，受市場消息面影響，離岸市場人民幣兌美元匯率交易價（CNH）快速走低，帶動在岸市場人民幣匯率收盤價（CNY）走弱，且CNH持續較當日CNY偏貶值方向。CNH與CNY先後於5月13日和17日跌破6.90，人民幣匯率第三次瀕臨重要心理關口。但迄今為止，境內外人民幣匯率交易價都沒有破“7”。境內對人民幣匯率實行有管理浮動，CNY沒有破“7”情有可原。離岸人民幣匯率自由浮動，CNH卻沒有破“7”又是為什麼？真如市場傳聞，是境外人民幣空頭被“吊打”的結果嗎？



境外做空勢力的慘痛經歷



2015年“8·11”匯改以來，每當境外人民幣匯率面臨較大下行壓力時，通常的做法是：收緊境外人民幣流動性，推高境外人民幣利率，增加境外做空人民幣成本，進而引起CNH回落（即升值），帶動CNY企穩。境外做空勢力由此被“吊打”、“拉爆”的慘痛經歷有三次：



第一次是2016年1月11日至12日（當時境內發生了第二次“股匯雙殺”），香港隔夜人民幣同業拆借利率（HIBOR）分別高達13.4%和66.2%，推動CNH短短兩個交易日升值了近2%。



第二次是2016年12月30日至2017年1月9日（當時匯率離破“7”、儲備距破3萬億均僅一步之遙，境內激辯保匯率還是保儲備），HIBOR被持續維持在12.8%－61.3%的高水平，CNH大幅反彈，最多時反彈了近3%。



第三次是2017年5月31日至6月1日（當時境內在人民幣匯率中間價報價機制中引入逆周期因子，以對衝外匯市場順周期行為和更好反映國內經濟基本面變化），HIBOR分別被推高至21.1%和42.8%，CNH反彈了1%左右。



去年底，當人民幣匯率再次瀕臨心理關口時，監管當局向人民幣空頭喊話：“幾年之前都交過手，應該都記憶猶新”。結果，HIBOR並未出現異動，甚至隨著市場消息面的積極變化，跌至2%以下。境外空頭不戰而退，人民幣匯率再次成功守“7”。

