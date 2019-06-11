英國商業街客流量創6年來最低

中評社北京6月11日電／英國最新數據顯示，英國商業街依然冷清，5月客流量跌至6年來最低。



英國《衛報》10日援引最新數據報道，英國商店5月客流量創6年來最低，一方面受累於降溫因素，另一方面受制於英國脫離歐洲聯盟造成的不確定性。



英國零售商協會首席執行官海倫·迪克森說，5月商業街客流量減少3.5%，是2013年1月以來最糟。



迪克森說：“英國（零售業）出現6年來最差的客流量，每一個地區的商業街、零售商業區和購物中心的客流量都下降。這同樣反映在我們最新的銷售數據；這一數字呈現有記錄以來的最大跌幅。”



零售商協會上周發布的數據顯示，英國消費者支出呈現將近25年來最大跌幅。跌幅2.7%是這項月度調查自1995年啟動以來的最差表現。



英國傳統零售商正面臨多重挑戰，包括應對電子商務平台競爭、適應消費者習慣變化、消費者信心匱乏以及“脫歐”造成的不確定性。零售商協會今年1月說，英國商業街去年聖誕購物季業績是2008年金融危機以來最糟。



《衛報》報道，新風貌時裝公司、德本漢姆百貨公司等零售企業正採取關閉店面並尋求更低租金等措施。



另一方面，商業咨詢機構BDO公司最新數據顯示，製造類企業的樂觀情緒同樣降至6年來最低。BDO公司發現，過去數月，企業囤積商品“人為拉高”增速。



供職BDO公司的彼得·赫明頓說：“隨著‘脫歐’應急方案在2019年年初人為拉高增速的情況變明確，製造業注定在今後數月受到最大衝擊。”

