港澳台青創合作備忘錄簽約　韓國瑜見證

左一起，國際青年創業協會（香港）會長林軍、澳門中華青年商會會長譚鎧承、高雄市長韓國瑜、商總品牌創新服務加速中心執行長戴中興、東吳大學校友總會理事長劉吉人。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月11日電（記者 高易伸）由澳門青年企業家為班底的澳門中華青年商會代表團11日赴高雄舉行“粵港澳台青年企業家11＋T”高雄經貿合作會議，並在高雄市長韓國瑜見證下，由澳門中華青年商會會長譚鎧承、國際青年創業協會（香港）會長林軍及“全國商總品牌創新服務加速中心”執行長戴中興三方簽署“港澳台青年產業共創基地設立合作備忘錄”。未來將分別在高雄、澳門及香港合作投資設立港澳台青年產業共創基地，將港澳台資源、資金、人才在“11＋T”的平台匯聚。



韓國瑜今日下午3時許抵達會議現場受到百位粵港澳台青商熱烈歡迎，韓國瑜說，自己選前提出的南南合作有兩條線，一條往新加波馬來西亞，另一條就是從香港、澳門再到廣東等地，跟大陸的南方城市合作。



韓國瑜希望，未來高雄沒有圍牆，都是道路，經濟發展可以無拘無束，大家全力衝刺經濟。尤其2019年開始，很多投資考察團來高雄絡繹不絕，幾乎每天都有投資考察團來。高雄市經發局負責接待，目前已有150團，而經發局之外還有近50個團體來，這對高雄是非常開心的事情。正所謂和氣生財、有朋自遠方來不亦樂乎。



此外，韓國瑜也說，高雄觀光旅遊也愈來愈多，現在比去年同期已增長20％。目前高雄榮登亞洲地區前五位好奇想一遊的地方。相關考察投資環境會跟大家報告，但我們擔心年輕人問題，高雄年輕子弟外漂或北漂問題嚴重，畢業生之中4個有3個選擇離開高雄，因此高雄的服務業產值偏低，卻也帶來較低的基期。今年各產業的開工率上升約成長71％，高雄是一座城市漂亮、發展潛力的、地方，因為過去有很多潛力沒被迸發出來，現在也有不少不動產業也開始進駐。



韓國瑜期待中華青年商會的朋友多聽、多看、多調查，畢竟高雄土地面積佔全台12分之1，每9個台灣人有一個是高雄人。未來高雄市要成立青年局，目前各界捐款已有新台幣2千多萬，明年還會編列3億元。他知道這些尚且不夠，但還是要推青年朋友一把。由其青年人有動力、創造力，但比較沒錢，希望粵港澳的企業家也能幫高雄年輕子弟創業或推他一把。如果願意跟我們一起來，結合高雄子弟的創造力與勤奮，未來高雄一定會是年輕人非常好的創業基地。



韓國瑜致詞結束後，雙方互贈贈品。韓國瑜也跟中華青年商會的朋友合影，當中會長及不少會員都是東吳大學校友，韓國瑜也以“東吳校友大學長”身份跟大家熱烈合影。直到新聞局長王淺秋出面表示，市長後面還有其他行程，雙方才結束熱絡合影。