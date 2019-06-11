面膜代理詐騙團夥被捕　涉案金額達數百萬

面膜“買家”大量要貨可能是圈套（圖片來源：網絡） 中評社北京6月11日電／貨還沒有進，已有“買家”大量要貨，是商機還是圈套？記者從安徽省合肥市公安局了解到，當地警方近日成功跨省摧毀一個60人的網絡詐騙團夥，受害人遍布全國多地，涉案金額數百萬元。其中，46名嫌疑人被押解回合肥。



今年5月中旬，合肥市新站區一女子小李報案，稱在網上被他人以招微商代理面膜的方式騙走2萬餘元。接到報警後，合肥市公安局新站分局立即展開偵查。



小李告訴辦案民警，她在網上看到代理面膜的廣告。對方稱，面膜銷路很好，“躺在床上都可以賺錢”。小李表達代理意向後，對方指派了一名“指導老師”，教她如何推廣銷售。小李學習期間，陸續有人加她為微信好友，咨詢購買面膜事宜。眼看“商機”來了，小李趕緊購買了大量面膜。



然而，“買家”們卻以小李能出售的面膜數量不夠為由，遲遲未購買。在“買家”催促下，小李又繼續進貨。等到她實在沒錢進貨時，“指導老師”和“買家”同時將其微信“拉黑”。



“外地也有人和小李有一樣的遭遇，幾萬元面膜砸在手里。”辦案民警介紹，經初步調查，此案是一起詐騙案，嫌疑人窩點在廣州。



辦案民警在廣州偵查後發現，該詐騙團夥分工明確。有人負責“招商”，物色作案目標，有人扮演“指導老師”和“買家”，編造面膜暢銷的假象。“買家”假裝要貨量大，“指導老師”試探受害人能投入多少錢，一旦受害人沒有能力進貨，就將對方“拉黑”。



據介紹，安徽警方在該詐騙團夥的四個窩點共抓獲犯罪嫌疑人60名，查獲作案電腦55台、手機200餘部，扮演各種角色的微信號500餘個，依法採取強制措施46人，當場教育訓誡14人。目前，案件正在進一步偵辦中。



（來源：新華網）