郭主張參選門檻5%　周錫瑋重批歧視

周錫瑋接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月11日電／中國國民黨11日上午10點在中央黨部舉行參選同志座談會。針對鴻海董事長郭台銘日前提出參選人需有5%民調門檻，參選人之一的前台北縣長周錫瑋會前受訪反嗆郭，“誰做這個決定的？窮人不能參選嗎？有理想不能參選嗎？”不能認同任何歧視、輕視、敵視的態度在初選過程中發生。



資深媒體人謝寒冰也在臉書發文批評，郭董硬要把繳了新台幣500萬的周錫瑋與張亞中做掉，真的比海珊還狠。



今天的參選座談會中，鴻海董事長郭台銘、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中三人都親自出席，高雄市長韓國瑜派前“立委”孫大千代表，國民黨前主席朱立倫則派妻舅、前“立委”高思博與會。



周錫瑋表示，黨中央在一開始已經定了遊戲規則，也經過中常會同意，一定要讓民調公正、正確的反映出來。他說，“窮人也有參賽的權利”。每個人都有理想跟目標，他重申自己的參選承諾後表示，這是參選“總統”應有的最基本標準，不能認同任何歧視、輕視、敵視的態度在初選過程中發生。



謝寒冰昨日則在臉書發文指出，他發現郭八點裡面有一個怪招：民調低於5%的不得參與初選....任何人有300萬美金都可以參加慈善撲克大賽，郭董卻硬把繳了500萬的周錫瑋與張亞中做掉....真的比海珊還狠。



鴻海董事長郭台銘日前與國民黨“總統”提名五人小組會面時，針對初選機制提出八點建議：



一、每位初選候選人都必須承諾不論被提名與否，都要共同參與選舉，團結一致到2020/1/11，讓國民黨候選人取得勝利。



二、國民黨要組成一個國民黨金牌聯盟團隊，每位候選人都必須承諾參與並協助輔選，包括“國會議員”的當選。



三、國民黨要建立一套備案機制，如果初選出線之候選人因故不能繼續參與競選，則由制度選出備份人選繼續上場接替選舉。



四、參與國民黨的初選候選人，必須有民調5%的最低門檻限制(即民調低於5%的不得參與初選)。



五、初選應納入手機民調50%，比照民進黨。建請黨中央公開徵詢各初選候選人看法，儘速凝聚共識。



六、強力建議舉辦3場國政辯論會。



七、基於團結的前提，民調應採100%對比黨外對手，避免徒增矛盾，不利初選後之整合。



八、黨中央應組織抓鬼大隊，揪出非理性網軍，依法究辦。