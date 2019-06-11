初選對決　彭文正質疑蔡英文博士學位造假

彭文正質疑蔡英文的博士學位是否造假？（照片：彭文正臉書） 中評社台北6月11日電／談話節目主持人彭文正今天在臉書發文表示，針對蔡英文的博士學位是否造假？他做了他所能作的所有查證，結論是，他認同曹長青的查證，這是他在學術界25年碰到最怪的怪事。



以下為彭文正臉書全文：



大家好



有關蔡英文的論文 我想說幾句話：



曹長青在我的節目中爆的料 我事先知情 事實上我也做了我所能作的所有查證



結論是：我認同曹長青的查證 這是我在學術界25年碰到最怪的怪事



一） 我不能確定的是：



1） 蔡英文的學位是否造假？



2） 蔡英文的論文是否存在？



3） 蔡英文的論文是否有人捉刀？



4） 怎麼可能有人自己的博士論文改寫 卻掛第二作者？



1） 和 2） 好查 只要拿出來就知真偽



3） 4） 則是永遠無法查 只能推測 成為千年懸案



二） 我能確定的是：



1） 我窮所有的管道 包括英國和美國學界的朋友 在所有公開的學術資料庫 都查不到蔡英文博士論文



2） LSE的圖書館員回信是真實的 她也覺得不可思議



3） 曾經被譏錯誤超過1000處的馬英九和論文像文宣刊物的韓國瑜 他們的論文都隨處可得



4） 查蔡英文的學術路 在台灣極極為罕見 （我不確定是否絕無僅有 好像院士級的曾經有過）



那就是從政大法律系副教授（1984－1990）身份 轉到東吳大學法研所（1991－1993 ） 轉校一年之內迅速升等 再馬上轉回政大國貿系 （1993－2000）



從“國立”大學轉到私立大學 在台灣極為罕見 然後三年內又轉回原校 更為罕見 幾乎是神奇



5） 在台灣的大學升等 （野雞學校不論） 升等前三年內至少要有個3到5篇“國內外”一級期刊第一作者 加上專書 否則連報名都不必 遑論升等過關



6） 迄今 別說是論文不公開絕無僅有 升等著作也查不到的 更是史無前例



7） “中研院”有個同名同姓的男性研究員也叫蔡英文 別把那個蔡英文和這個蔡英文的著作混淆了



三） 說了等於白說的是：



1） ＂這是老梗 2015年已經查過了＂． 馬英九的綠卡風波不也過了 真相大白了嗎



2） 如果真如英粉說的 這位世界上最神秘的學者 所有學術著作都曾經短暫出現過 那現在呢 怎麼又全都消失了



3） 英粉貼出來的論文封面和文件 請仔細看 是真的嗎 像不像photo shop 作的



4） ＂如果是假的 怎麼可能一路升等＂ 先別說LSE被質疑以約7000萬台幣 賣博士學位給卡扎菲兒子的醜聞



發生在2012年台大社科院有一位望重士林的政治系學者 被發現大部分升等論文都是美工編輯出來的產品



（把知名期刊的作者名字 拼貼成自己的） 這樣的手法 居然也騙過了三級三審升教授 還擔任行政職



最簡單的自清方式是：



學術路上疑雲重重 實乃知識份子最大的恥辱 （或許管中閔和他的啦啦隊不這麼認為）



被質疑者 只要花一分鐘 公布所有學術著作的電子檔 即可杜悠悠之口 除此之外 毫無藉口



我堅持說實話 得罪了當權者 也得罪了很多好朋友 我很遺憾 但我不會妥協



馬太福音5：37 你們的話 是就說是 不是就說不是 再多說 就出自那惡者



在我眼中 公義比立場重要 如果沒有公義 民進黨執政又如何 台灣“獨立建國”又如何



蔣氏父子不也在台灣掌權了40年 中華人民共和國和北朝鮮不都也是主權獨立的正常國家嗎？



謝謝一路支持我的朋友 至於因為立場不同就攻擊我的朋友 割袍斷義又何妨？



彭文正 敬上