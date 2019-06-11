國民黨參選人座談會　霸氣郭董罵不停

鴻海董事長郭台銘出席國民黨召開的初選同志座談會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天召開2020參選人座談會，原訂2小時的會，超過3小時才結束。據轉述，主要是鴻海董事長郭台銘在會中提出其主張，包括堅持手機民調被不同陣營否決，以及不滿台北場國政願景說明會由中天電視台主辦，一個人就講了50分鐘。



郭台銘在會中得知7月3日台北場國政願景說明會是由中天電視台主辦，由於郭日前才批評該媒體集團是“黑郭總司令部”，大為不滿，還主張發表會應由專業主持人來主持，深怕自己被該媒體動手腳，影響了支持度，此部分獲得採納。



今天的參選座談會中，鴻海董事長郭台銘、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中三人都親自出席，高雄市長韓國瑜派前“立委”孫大千代表，國民黨前主席朱立倫則派妻舅、前“立委”高思博與會。



據了解，座談會中各方都盡可能表達意見，唯有韓國瑜的代表孫大千說明韓是被動參選，所以對於之前黨中央通過的特別辦法作業要點都尊重，也願意照規則走。



整場座談會中發言最多的是郭台銘，尤其針對中天電視台將主辦台北場的國政願景說明會極為不滿，郭認為該電視台挺韓立場明顯，且處處針對他。又說電視台不受年輕人青睞，由該電視台主辦效果不佳等等，讓會議氣氛頗為尷尬。



但國民黨智庫對此也解釋，電視台訊號僅是一個發送方，並不會影響發表會的進行和公正性，且發表會也會透過各種網路直播來呈現，郭最終才能勉強接受。但郭主張發表會主持人應由專業主持人擔任，非電視台指派，此部分獲得各陣營的贊同而通過。