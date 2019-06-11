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人社部：多類金融產品可參與養老保險第三支柱
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2019-06-11 16:56:09
中評社香港6月11日電／記者今天從人力資源社會保障部了解到，為貫徹落實全面建成多層次社會保障體系的要求，完善多層次養老保險體系，人力資源社會保障部和財政部牽頭，正在會同相關部門研究制定養老保險第三支柱政策文件，目前進展順利。
新華社報道，據人力資源社會保障部有關負責人介紹，擬考慮採取賬戶制，並建立統一的信息管理服務平台，符合規定的銀行理財、商業養老保險、基金等金融產品都可以成為養老保險第三支柱的產品，通過市場長期投資運營，實現個人養老金的保值增值。
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