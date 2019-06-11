韓粉攻擊李艷秋 韓國瑜致歉並籲理性

韓國瑜接受媒體採訪。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月11日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜掀起“韓流”熱潮，卻也惹出“非我族類必伐之”的爭議。過去已有多位民代或名嘴遭韓粉洗版或恐嚇，現在更有韓粉指控資深媒體人李艷秋收了郭台銘錢，替郭抬轎打韓，讓李氣的提告。對此，韓國瑜下午再次呼籲支持者理性，並對李感到抱歉，也再次呼籲韓粉支持者在網路發言務必不要過度激烈。



資深媒體人李艷秋今早在臉書表示，自己已正式控告一名“Lousia Chen”韓粉，因為韓粉在她臉書留言，指她拿郭台銘錢、幫郭抬轎。李甚至善意地提醒中國國民黨高雄市長韓國瑜三件事情包括“近來韓粉在網路上營造不支持韓就是拿郭錢”氛圍，一般民眾面對狂熱政治迷時的恐懼感到悲哀，連最基本“免於恐懼”都失守；並呼籲韓幕僚研究如何讓理性韓粉發揮正能量，“畢竟一室之不治，何以天下國家為”？



李艷秋在臉書貼出報案3聯單，還強調自己絕不姑息，刑事外附帶民事賠償。



此外，有媒體詢問韓國瑜是否看過郭台銘拍攝的影片？



韓國瑜說，自己看了，郭台銘稱讚了好幾位政治人物。這是一個有容乃大的表現，也是拍影片的出發點跟設計點。韓表示，政治紛紛擾擾下，偶爾欣賞一下不同政黨、不同的政治領袖這也是一個思考點，台灣社會畢竟要祥和。



至於前“立委”孫大千幫韓國瑜出席國民黨舉辦的參選人座談，韓僅簡單表示，他在台北，我在開市政會議。中央黨部希望我派個代表，我就請孫大千委員代表我去開會，我以市政問題為重。



媒體追問，為何是孫大千？



韓國瑜則沒有回應，轉頭離去。