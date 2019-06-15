社評：誰能解開台灣2020勝選方程式

韓國瑜陣營在6月1日舉辦十萬人造勢打出“庶民牌”。（中評社資料照） 中評社香港6月15日電（評論員 束沐）台灣2020選戰節奏在近期不斷加快。藍綠黨內初選競爭已進入白熱化，民進黨蔡賴之爭已經水落石出，國民黨郭韓之爭在組織戰和輿論戰上全面展開。而柯文哲也一改往日坐山觀虎鬥的態度，除了接受專訪系統闡述兩岸主張外，將推出新一波網紅影片試圖創造新的輿情“痛點”。可見，2020選舉，各方都準備充足蓄勢待發，年底選戰懸念叢生精彩可期。



對於各黨各方參選人而言，2020勝選是唯一目標。但相較於過去台灣大選“站穩政黨基本盤，抓住中間選民”的制勝法寶，由於近些年來台灣政黨版圖變動劇烈，再加上“素人政治”和社交媒體興起，去年九合一選舉的過程和結果就昭示著2020選戰很可能會與過去台灣的歷次大選有很大不同。



但萬變不離其宗。無論宣傳手段、動員方式、組織形態如何變，2020選舉的主軸議題不會變，而這亦意味著此次大選的“勝選方程式”也沒有變：第一，兩岸關係，及其所掛鉤的統獨議題、對外政策等；第二，經濟發展，及其所掛鉤的分配、就業、產業等。換言之，無論此次選舉內外形勢有多麼特殊，兩岸牌加經濟牌，只要在這兩方面同時得分，仍能解開勝選方程式。



兩岸關係一直是歷次台灣選舉最核心、最敏感的議題，因為該議題與統獨、藍綠、省籍、軍事安全乃至外部環境、中美關係都是高度相關，而且具有很強聯動性的。固然，在台灣政壇有“統獨問題，一抓就靈”的說法，但回顧歷次台灣全島性選舉，操作兩岸牌、統獨牌並非每次都奏效，只有將這張牌和經濟議題掛鉤，並且要向同一個方向操作才有效。



正所謂“正正得正”、“負負得正”、“正負抵消”，台灣歷次選舉中兩岸牌與經濟牌的組合打法，基本都應驗著上述方程式的結果。2008年，馬英九在兩岸牌上打出“三不”、“九二共識”，在經濟牌上打出“馬上就好”，兩者效應集中於兩岸經濟協議的重大政見，也就是後來的ECFA上。2012年，首次挑戰大位的蔡英文完全迴避兩岸牌，被批為“空心菜”，經濟牌也不知所雲，而馬政府的經濟政績雖然遭受金融海嘯衝擊，但其兩岸經濟發展、和平框架論述方向明確，仍然贏得主流民意支持，進而成功連任。