中國前5月外貿增長4.1%

今年前5個月，我國貨物貿易進出口總值同比增長4.1%（圖片來源：中國經濟網） 中評社北京6月11日電／海關總署10日發布數據，今年前5個月，我國貨物貿易進出口總值12.1萬億元，同比增長4.1%。業內人士認為，在保護主義“逆風”之下，我國外貿“迎風而上”，發展平穩，這是我國堅持擴大開放的結果，也為全球貿易注入了更多確定性。



在12.1萬億元的大盤子中，出口6.5萬億元，增長6.1%；進口5.6萬億元，增長1.8%；貿易順差8933.6億元，擴大45%。對外經貿大學國際經濟研究院副院長莊芮說，從一季度外貿同比增長3.7%，到前5個月增長4.1%，不難看出我國外貿平穩增長的發展態勢沒有改變，“結合全球貿易放緩的大環境來看，這樣的成績來之不易”。



從貿易夥伴看，我國對歐盟、東盟和日本等主要市場進出口增長，對“一帶一路”沿線國家進出口增速高於整體。



具體而言，前5個月，歐盟為我國第一大貿易夥伴，中歐貿易總值1.9萬億元，增長11.7%，占我外貿總值的15.7%。東盟為我國第二大貿易夥伴，與東盟貿易總值為1.63萬億元，增長9.4%，占我外貿總值的13.5%。我國對“一帶一路”沿線國家合計進出口3.49萬億元，增長9%，高出全國整體增速4.9個百分點，占我外貿總值的28.8%，比重提升1.3個百分點。



莊芮注意到，近年來我國與東盟的貿易實現持續的強勁增長，這與雙方推動中國－東盟自由貿易區升級成果落地密切相關。



“與‘一帶一路’沿線國家的貿易快速增長同樣顯示，中國持續大力推動的貿易便利化舉措正取得讓各方都受益的成效。”她說，“這在當前逆全球化升溫的背景下尤為可貴。”



外貿穩中有進的同時，穩中提質的特征也在顯現。前5個月，我國一般貿易進出口7.25萬億元，增長6.1%，占我外貿總值的59.9%，比去年同期提升1.1個百分點。加工貿易進出口3.02萬億元，下降2.4%，占24.9%，下滑1.7個百分點。