外交部就習近平訪問吉、塔兩國舉行吹風會

外交部10日舉行中外媒體吹風會（圖片來源：網絡） 中評社北京6月11日電／外交部10日舉行中外媒體吹風會。外交部副部長張漢輝介紹國家主席習近平即將對吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦進行國事訪問並出席上海合作組織成員國元首理事會第十九次會議、亞洲相互協作與信任措施會議第五次峰會有關情況，並回答記者提問。



張漢輝表示，習近平主席將於6月12日至16日對吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦進行國事訪問並出席在比什凱克舉行的上海合作組織成員國元首理事會第十九次會議和在杜尚別舉行的亞洲相互協作與信任措施會議第五次峰會。面對國際形勢風雲變幻，中國同包括吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦在內的中亞國家關係持續穩定健康發展。中吉、中塔是名副其實的好鄰居、好夥伴、好朋友，雙方關係正處在歷史最好時期，面臨廣闊發展前景。訪問吉、塔期間，習近平主席將分別出席熱恩別科夫總統和拉赫蒙總統舉行的歡迎儀式、會談、簽字儀式、歡迎宴會等國事活動，同兩國元首對中吉、中塔全面戰略夥伴關係未來發展作出新規劃新部署，進一步夯實中吉、中塔關係的政治基礎，為中吉、中塔共建“一帶一路”合作描繪新藍圖，把雙方高水平政治互信轉化為更多實實在在的合作成果，增進民眾福祉，助力各自國家發展振興，確保中吉、中塔關係在新形勢下實現更大發展。



張漢輝指出，上海合作組織成立18年來，不斷鞏固團結互信，深化各領域互利合作，積極參與地區和國際事務，為促進地區和平與發展、維護國際公平正義發揮了重要建設性作用。去年6月青島峰會以來，成員國認真落實會議成果，推動上合組織得到新的發展。上合組織峰會期間，習近平主席將同各國領導人出席非正式歡迎晚宴，集體合影，小、大範圍會談，文件簽字儀式，歡迎宴會等活動。習近平主席將同與會各國領導人圍繞上合組織發展現狀和前景以及重大國際和地區問題交換意見，深入探討當前形勢下攜手應對風險挑戰、共同促進安全穩定和發展振興的新思路新舉措。中方將倡議繼續弘揚“上海精神”，就鞏固上合組織團結互信，深化政治、安全、經濟、人文、對外交往等領域合作提出倡議和主張，與各方共同推動上合組織實現新一輪發展。峰會上，習近平主席將同其他成員國領導人簽署並發表《比什凱克宣言》，發表會議新聞公報，簽署或批准涉及多個領域的合作文件。峰會期間，習近平主席還將同與會的有關國家領導人舉行雙邊會見。