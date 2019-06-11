郭台銘：未來科技必分為美國標準與中國標準

郭台銘以“全球美中貿易戰機械產業之危機與轉機”發表專題演講。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月11日電（記者 林谷隆）爭取中國國民黨2020大選提名的鴻海董事長郭台銘11日下午來到台中，以“全球美中貿易戰機械產業之危機與轉機”發表專題演講。郭台銘表示，台灣是美中貿易大戰重要利害關係人，既會受傷，又能獲利，現在也是美中科技戰，未來全球科技版圖將重新定義，沒有G20只有G2，未來所有科技分為美國標準與中國標準已經是必然，台灣企業要及早因應，才能左右逢源，借力使用、善用槓桿是基本策略。



這場演講由逢甲大學iHub智慧創新營運港主辦，由台灣機械工業同業公會、台灣模具工業同業公會協辦，選在工具機大廠上銀科技公司的國際會議廳舉行，出席人士包括台灣機械工業同業公會理事長柯拔希、台中精機董事長黃明和、逢甲大學校長李秉乾等200多位台中產官學人士。郭台銘胞弟、正崴董事長郭台強也趕來參加。



原訂演講是在下午2時30分舉行，但因為郭台銘參與國民黨初選座談會，行程耽擱，一直到下午3時50分才抵達，沒接受訪問就直接走進會場先跟在場的企業人士致歉，隨即就走上台開始演講。



郭台銘表示，今天來到台中，與各位企業菁英見面，大家都在看他要端什麼牛肉，其實他不但要端牛肉，還要端牛排，他不要做平庸的“總統”，我要大破大立，讓台灣成為世界不可或缺的工業大國。他很自豪，有這些企業支持，沒有各位當後盾，他不敢提出工業遠景，因為沒有賺錢，哪有福利，他拋出的“福國利民”就是這個意思。



接著提到演講主題，郭台銘說，台灣是美中貿易大戰的重大利害關係人，美國工業不能沒有台灣，他的第一筆生意就是跟美商做。貿易戰其實也是美中科技戰，未來全球科技版圖將重新定義，沒有G20，只有G2，分別是以美國為首的標準，及以中國為首的標準，兩邊建立標準的步伐已經開展，台灣企業要提早因應，才能左右逢源。



郭台銘也提出台灣經濟發展藍圖，包括東進（美國，及早簽署台美FTA）、西和（北京六穩＋七穩“穩台商”，讓台商融入大陸市場經濟轉型，創造雙贏，大陸出口前50大，有一半是台商）、南拓（搶進東南亞、印度、西亞等市場）、北接（以台灣為中介把關，協助日本技術開拓大陸市場）等四個方向。



面對國際變局，台灣重要的下一步，郭台銘認為，台灣是美中貿易大戰的重要利害關係人，把餅做大，創造多贏是基本思維；發揮自己的長處，療癒對方痛點（美、中）是基本原則；借力使用、善用槓桿是基本策略。



最後他提出“八個字“和平、安定、經濟、未來”作為演講結尾，再次強調他提出的“福國利民”政策，沒有和平安定，哪有經濟與未來。