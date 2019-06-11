多地舉辦解放70周年紀念活動

上海舉辦解放70周年紀念活動（图片来源：新华网） 上海舉辦解放70周年紀念活動（圖片來源：新華網） 中評社北京6月11日電／近期，南京、杭州、西安、上海、青島等地舉辦解放70周年紀念活動。



追憶崢嶸歲月



1949年5月20日，是載入西安史册的日子。這一天，人民解放軍成功解放了千年古都西安。2019年5月20日，慶祝西安解放70周年座談會在西安召開。座談會上，陝西省委書記胡和平提到，70年來，在黨的堅強領導下，西安人民在革命、建設、改革各個時期不懈奮鬥，推動西安發展實現歷史性跨越、城鄉面貌發生巨大變化、人民生活得到極大改善、歷史文脈得到有效保護。革命先輩先烈親屬代表在會上深情回顧了解放、保護和建設西安的生動場景。



“鐘山風雨起蒼黃，百萬雄師過大江。”70年前的1949年4月23日，南京在一片歡呼聲中迎來歷史新紀元。今年3月5日，“南京解放對中華人民共和國成立的重大歷史與現實意義”專家研討會在南京召開。會議認為，南京解放在中國近代史、中國革命史、中國共產黨歷史上具有重大政治意義，為贏得全國解放奠定了堅實基礎，是中華人民共和國成立的前奏與序曲。



傳承紅色基因



為紀念解放70周年，多地舉辦祭奠英烈相關活動。



上海解放紀念日是5月27日，此前一天的26日是該市寶山區解放紀念日。今年5月26日，“致敬英烈——寶山區慶祝上海解放70周年紀念活動”在月浦公園舉辦。在上海戰役月浦攻堅戰紀念碑前，寶山各界300多名人士祭掃為解放上海犧牲的英烈們，共同緬懷革命先烈的豐功偉績。