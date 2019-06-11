賴清德車隊抵凱道　正妹議員高嘉瑜陪淋雨

賴清德與台北市議員高嘉瑜。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月11日電（記者 洪德諭）民進黨10日展開2020初選民調，最快13日有結果。前“行政院長”賴清德則是從9日展開壯大台灣遊行一路從屏東繞行半個台灣11日抵達台北。賴清德在抵達終點凱達格蘭大道時，淋著雨向支持者表示，淋雨、曬太陽一點都不辛苦，跟以前民主運動打拼的前輩，一點都微不足道，現在的心情則是歡喜的，承擔就是喜悅，為了目標共同打拼也是一種喜悅。



賴清德9日從屏東出發展開壯大台灣車隊遊行，沿途行經高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、台中、苗栗、新竹、桃園、新北等縣市，幾乎跑遍半個台灣。11日下午賴清德抵達最後一個縣市台北，沿途有資深媒體人簡余晏、市議員周威佑陪同，最終則在台北市議員高嘉瑜的陪同下抵達“總統府”前的凱達格蘭大道，象徵前進“總統府”。



11日台北下著大雨，在賴清德抵達前，就有近百名包括“挺賴後援會”的成員到場，高舉“支持賴清德選“總統”、“賴清德我愛您”的標語，高喊“賴清德凍蒜”、“清德接棒、台灣最棒”的口號，迎接賴清德。賴的姪子基隆市議員童子瑋也帶了10名左右的支持者到場聲援。另迎接的重要人士還有民報董事長陳永興、台灣社長張葉森等人。



抵達後，賴清德淋著雨向支持者發表短講，賴說，他20幾年參與民主改革的行列，與民主運動前輩一起為打造、建設台灣一同努力，20幾年他不改初衷。他參選“總統”就是要改善台灣生活，讓台灣島上人民能安居樂業。



賴清德也回憶，從6月9日開始遊行，過程中在大太陽下許多人送他水、冰，下大雨則送姜母茶、毛巾、紅豆湯各式各樣的東西，其中到了台中有一位70幾歲的阿嬤用跑百米的速度送給他廟裡拜拜後的粽子，也有一名70幾歲的創黨黨員流著淚跟他說要堅持下去。



會不會辛苦？賴清德說，淋雨、曬太陽一點都不辛苦，跟以前民主運動打拼的前輩，一點都微不足道。賴也說現在的他的心是歡喜的，如同聖經所說大志願就是大喜樂，他將以大喜樂的心情承擔台灣的責任，承擔就是喜悅，為了目標共同打拼也是一種喜悅。