反駁韓國瑜？郭台銘：別分化族群世上沒庶民

鴻海董事長郭台銘。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月12日電（記者 林谷隆）中國國民黨初選已經變成“庶民對上權貴”的階級對立？爭取中國國民黨2020大選提名的鴻海董事長郭台銘11日在台中受訪表示，他的出身也是庶民，什麼叫權貴？他努力賺錢，也有繳稅，不要分化族群，世上沒有庶民，只有有志氣跟沒有志氣，努力跟不努力，有志向跟沒有志向的人。



韓國瑜昨天深夜在臉書發文表示，最近黑韓的重點之一，就是韓國瑜過去做過民意代表，現在又是高雄市長，怎麼能算是一個庶民呢?其實我覺得既然英雄不怕出身低，做一個庶民又何必在乎曾經登過廟堂？



退出國民黨2020黨內初選王金平日前提出警訊表示，國民行2020初選黨內不團結，路線不同、互相有恩怨都可以化解，最嚴重是變成“庶民對上權貴”的階級對立，這個問題難化解。



郭台銘11日下午來到台中以“全球美中貿易戰機械產業之危機與轉機”發表專題演講，會後接受媒體聯訪，被問到王金平提出的警訊。



他表示，聽到這個事情，第一反應是自己的出身也是庶民，什麼叫權貴？他努力賺錢，也有繳稅，今天他到台中演講，聽到一位聽障演說家陳先生，努力的去發展自己的事業，他特別告訴陳先生“你的聲音，我聽到了！”



郭台銘提到，他講這句話的意思是，任何一個人，不要因為你的出身，不要說自己就是庶民，相信每一個人背後，都希望子女未來能變成知識經濟的菁英，不要分化族群，世上沒有庶民，只有志氣跟沒有志氣的人，只有努力跟不努力的人，只有志向跟沒有志向的人。



他也說，不管怎樣，高雄市長韓國瑜是他最敬重的弟兄，現在最需要大家合作，贏取2020大選的勝利。所以有沒有都不重要，這個問題就就此打住。